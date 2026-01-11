獨家／餐飲戰區突畫人行道 警查違停顧客衝出移車

屏東華正路上的店家，顧客在用餐時突然聽到警察來取締，大家飯吃一半連忙衝出來移車。（圖／民眾提供）





屏東的華正路是熱門的餐飲戰區，20公尺內就有4家火鍋或燒烤店，原本店門口可以停車，因為有路肩，但是最近畫出一條人行步道給學童上學用，警方也在晚間突然取締人行道上的機車，各間店的顧客全衝了出來移車，店家最近生意因此掉了三分之一。因為反彈太大，警方也修改成除了上下學時間，旁邊的路肩開放停車。

屏東華正路上的店家，顧客在用餐時，突然聽到警察來取締人行道上違停車輛，大家飯吃一半連忙衝出來移車。其實員警這次是來勸導，因為華正路最近畫設出綠色的人行步道，讓原本習慣車停店門口的顧客好錯愕。

顧客：「我們都習慣停店門口了啊，方便啊，（這樣吃到一半被趕，會不會覺得很嘔），當然啦，我還要去移那個車。」

顧客：「我也會開單，我也會生氣，（如果被人開單會怪店家嗎），不會怪店家，我會怪政府。」

顧客抱怨不方便，華正路上的店家更是頭痛，因為這條路20公尺就有4家大型餐飲店，是餐飲戰區，石頭火鍋店天冷用餐時間都是人，店門口不能停車，生意影響很大。

火鍋店員工：「因為有停到人行道上，警察來的時候就全部叫他們移車，（客人會不會也很頭痛），客人頭痛，店家也很頭痛。」

而另一家知名的火烤二吃，因為經濟實惠相當知名，門口不能停車，店家好傻眼。火烤二吃店員工：「警察說要開單，全部客人一家店都跑出來了，做生意變很難做，影響很大。」

而華正路新設的人行步道，是學童的通學步道，緊鄰店門口，旁邊是路肩，再來是車道，路肩只能臨停3分鐘，等於顧客只能上下車不能停車。

店家眼看生意一下掉了三分之一，怨聲連連。警方連忙改變做法，除了上午7時至8時與下午3時30分至4時30分，路肩只能臨停3分鐘外，其他時間可停車。警方希望這樣改變後，可以兼顧學童上下學旳安全及店家的生意。

