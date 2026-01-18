獨家／餛飩湯價逼近百元 老虎醬、老曹部分品項「漲5元」

農曆春節前，老字號的餛飩店卻紛紛要漲價。（圖／東森新聞）





農曆春節前，老字號的餛飩店卻紛紛要漲價！民眾荷包縮水，老虎醬溫州大餛飩的餛飩湯，一碗漲5元，來到90元，板橋在地知名的老曹餛飩湯大碗的則要95元，每個品項都是漲5元。

小店裡顧客桌上幾乎都有一碗餛飩湯或是餛飩麵，大小剛好可以一口吃下，也有人先咬一半，剛好可以看到餡料有飽滿的豬末，喝點湯再吃另外一半。近期店家調整售價，因此一碗大碗餛飩湯內用價要95元，逼近百元。

板橋在地知名的餛飩店仍然維持手工包水餃，在旁邊這邊也有非常多人正在包，不過人力一多薪資調漲，再加上說原物料上漲，所以讓業者成本增加，不得不宣布要漲價。業者透露主要就是成本太高，包含豬肉、韭菜進貨幾乎是翻倍在長，還有電費也漲了，上一次是3年前漲價，如今再調漲不過不是全品項，像是乾麵維持45元，有用到豬肉的品項才一樣漲5元。

顧客：「物價都一直這樣，都一定會不斷地漲，喜歡就會吃，然後漲太多我們就會考慮了，他本來是小店面，要擴大啊，他擴大當然是成本比較高，它跟一般的餛飩不一樣，它的餛飩比較Q有彈性。」

喊漲的不只一家，餛飩湯裡還有蛋絲、海帶，這是連鎖品牌老虎醬溫州大餛飩的商品，餛飩湯無論內用外帶都是漲5元，因此這一碗變90元。另外來自台中的冷凍水餃品牌，瓜瓜家的水餃臉書也要漲，高麗菜豬肉水餃一包50顆，跟韭菜豬肉水餃一包50顆，都從250漲到275元。

本該是平民小吃的餛飩湯不再平民，想吃又要多掏點錢。

