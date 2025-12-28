獨家》館長獲500萬人民幣代言? 國安單位揭：中共下令全方位挹注資金

〔記者陳彩玲／台北報導〕網紅「館長」陳之漢在中國成立新公司、跨平台直播帶貨，引發外界高度關注。知情人士指出，中國高端茶葉品牌華祥苑集團，近期已與館長簽下500萬人民幣代言合約，另中國網路巨頭網易公司，則負責提供「智慧館長1號」技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊親自操刀，動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。

對此，本報多次致電館長特助求證，但電話均忙線中未接通，正持續聯繫中。

知情人士透露，館長雖言詞風格粗鄙、爭議不斷，但具備高度情緒感染力，能吸引部分對既有政治論述感到疏離的基層族群，此風格深受中共喜愛，統戰部隊為利用館長在我國網路社群的影響力，將其視為重點扶植對象；另一方面，為避免傳統統戰模式的金流、指揮鏈過於明顯，改採由官方指定特定企業「認養」的方式，以多點支援、分散風險，降低外界追查難度。

據了解，館長背後的金援並非單一來源，而是來自多個高度受監管的中國企業，包括總部位於北京、橫跨房地產、建築與投資領域的永同昌集團。熟悉中國政商運作人士直言，在中國大型房地產集團若未獲官方示意，幾乎不可能進行涉及政治風險合作，更遑論與僅具個人公司規模的台灣網紅接軌。

此外，知名博弈公司永利澳門、網易公司、華祥苑集團，也以「提供資金」、「協助開立線上直購」、「贊助健身房擴張」等方式，挹注資金給館長，但背後牽連甚廣，目的恐怕是為掩蓋統戰真相。其中華祥苑近期已與館長簽下高達500萬人民幣的代言合約；身為中國網路巨頭的網易，則是確保「智慧館長1號」在抖音等平台上的數據能迅速突破。

國安單位掌握，資助館長的公司均具官方色彩，研判是中共中央統戰部直接下達命令，動員包括港、澳、中等跨產業企業，以商業合作為包裝，對館長進行全方位的經濟挹注，試圖將其打造成對台宣傳的新樣板。

