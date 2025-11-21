獨家／首例無人機闖花監！專家曝「飛機DIY」：定位晶片被拆掉

花蓮監獄日前發生全台首起無人機空投違禁品事件。（示意圖／東森新聞）





花蓮監獄日前發生全台首起無人機空投違禁品事件，引發外界關注監獄管理是否亮起紅燈。《EBC東森新聞》獨家找到無人機教官來解析這起離譜事件，教官表示，這架無人機絕對是自行DIY，當中加入了所謂電控投擲器，就能空投物資，而且犯嫌還刻意拔除無人機的定位感應晶片，躲避追蹤。

齒輪狀外觀，還有設置小型軌道連接線，它就是所謂的電控投擲器，只要裝在無人機上頭，就能輕鬆載運任何物品，成了這回無人機投遞監獄違禁品的重要零件。狡猾的收容人甚至夥同有心人士，拆掉無人機上的這項裝備。

無人機教官李威遠：「基本上紅區可以飛，那個飛機大概都是DIY，那DIY的話就不會有電子圍籬，然後也不會需要使用到APP。」

按照民航法規定，合格無人機都必須裝有RF發射訊號，用於無人機定位和導航。專家推測，這架無人機就是在自製改裝過程中，被拔掉了RF發射訊號晶片，才能在神不知鬼不覺情況下，夜闖花蓮監獄投遞違禁品。

實際以花蓮監獄為例，整個監獄範圍屬於紅區、無人機的禁航區，周邊黃區因為鄰近花蓮機場，無人機限高只能飛60公尺，在台灣無人機飛行規定嚴格，這回卻被有心人士拿來作亂。

矯正署也回應表示，全國各矯正機關都是無人機禁航區域，目前也會加強空域監控，同時配合人員巡邏警戒。矯正署副署長劉明彰：「我們也要求所屬的矯正機關，購買干擾槍等等的科技阻絕設備。」

相關單位嚴加執法取締，就怕下回有個疏失，投擲槍械彈藥等危險物品，上演越獄風雲，後果恐怕不堪設想。

