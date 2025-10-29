獨家／首購族控裝潢一半丟爛尾 提告盼追回21萬

控訴業者卻只做一半就失聯，留下滿地的保護墊。（圖／東森新聞）





台中一名首購族賴小姐，4年前花700萬元購買北屯區預售2房新屋，今年3月交屋，她透過代銷介紹一間裝潢公司，雙方簽訂41萬5千元的室內裝潢，原訂4月底完工，賴小姐付了兩期工程款21萬後，控訴業者卻只做一半就失聯，留下滿地的保護墊，賴小姐跟先生只能在外面花錢租屋，另外再找工班繼續施工，為了討回21萬，她已報案提告。

房門一開滿地保護地墊，應該藏好的電線都被拉出，牆面除了記號還有凹陷，讓首購族賴小姐看了心好累，因為她在4年前花700萬，買台中北屯的2房預售屋，只裝潢到一半工程就停擺了。

屋主賴小姐：「要進系統櫃的時候就是很難聯繫上，就當然很心急啊，因為前面我已經先付了21萬多的工程款了，但是他只做了木作窗簾盒，冷氣保管跟電線幫我拉出來，他那時候是跟我講說妳一定要付款，付到20幾萬系統櫃才可以幫我下訂。」

賴小姐當初透過房仲認識這間裝修業者，預計以45萬完成，木作系統櫃，水電玻璃等精裝修工程，原定今年4月底要完工，交了兩期工程款共21萬後，整個工程就卡在鋪保護地墊，今年6月甚至聯絡不上對方，讓賴小姐焦急到警局報案聯繫上對方卻得到這回答。

屋主賴小姐：「跟我講說小姐我不想做妳的裝潢，他說我板材出給你，然後你自己去找師傅，做後續的動作，9月吧他開兩個方案給我，第二個就是不要板材沒關係，但是也不會退給我任何錢。」賴小姐無言又無奈，21萬拿不回來新家還不能住，現在只能繼續當租屋族，額外支出5個月，總共6萬元的房租，整體損失高達30萬元。

屋主賴小姐：「每個月都還要再花1萬5的房租，本來想說可以很快開心入住，既然我們2個沒辦法達成共識，那你願不願意出席消基會那天的調解，他也說請問我們是，哪裡沒有共識，而且他還說反正他也要告我。」

記者vs.遭控裝潢業者：「轉接語音信箱，嘟聲後開始計費。」致電業者沒接聽，無法取得回應，整個事件就像是羅生門，賴小姐只好找其他工班接手後續裝潢，現在雙方互告對簿公堂，有其他室內設計師就建議，如果廠商惡意拖延或失聯，可依合約違約條款求償，住宅消保會也強調屋主可自行蒐證提起訴訟，政府如果能推動『住保履約』專戶制度，讓裝修款項由銀行信託管理，就能保障消費者權益。