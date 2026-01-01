獨家／「香味」海產粥老店重開？ 招牌掛出引發熟客熱議

現在又冒出了一家「香味」，店面裝潢中，招牌已經掛上去了。（圖／東森新聞）





高雄一家海產粥超級名店「香味」，疑似老闆累了想退休，在前年底無預警歇業，不過現在又冒出了一家「香味」，店面裝潢中，招牌已經掛上去了，熟客不禁好奇，難道是香味老闆又復出了嗎？《EBC 東森新聞》實地採訪，新店家業者相當低調，不否認也不證實，事實上高雄人很喜歡吃海產粥，名店也多，市場競爭真的很激烈。

高雄有一家海產粥名店叫做香味，在一年前左右就已經歇業了，不過日前有民眾發現，在自強三路上有一間店面掛上扛棒，店名一樣叫做香味，而且都是賣海產粥的，會是同一家嗎？

一碗熱呼呼的海產粥上桌，六隻蝦子、一粒干貝，還有蚵仔小卷和蟹肉，七賢路上香味海產粥，料多實在成為名店，不過前年底突然無預警歇業，老顧客都相當不捨，一年後寫著香味的招牌又再度被掛上，不過對比兩家招牌，七賢路這家是以黃色襯底，五個大字設計很簡單，自強路的這間，則是以橘色系為主，香味兩個字還特別框起來，扛棒相當顯眼。

舊香味老顧客：「久久沒吃到會想吃，又好像聽說不是（同一家），以前的老闆沒有發公告。」

舊香味老顧客：「我覺得OK吧，如果他之後提供的東西也很好吃的話，那也是樂觀其成。」

到底是不是老店重開，扛棒剛掛上去都還沒開幕，就引發熱議，但業者低調不願多作回應，高雄知名海產粥不少競爭激烈，像是位在天津街的澎湃行，假日中午門庭若市，倒入各式各樣的海鮮大火煮滾，三隻蝦子、整隻小卷，蛤仔魚、肉丸子，湯頭充滿海味，而且海鮮都是澎湖運來的。

澎湃行業者吳老闆：「好朋友本身有接觸漁貨這一塊，所以相對來講，進貨的成本會稍微壓低一點。」

接著到到六合夜市，這家莊記海產粥，更是在地50年的宵夜老攤，每天湯頭都熬好幾個小時，海鮮的新鮮程度也是肉眼可見。

莊記海產粥業者：「高湯用魚下去熬煮，每天都煮三四個鐘頭，海產粥各有各的特色啦，而且我們也是樂觀其成。」

香味海產粥到底是不是同個老闆開的，目前為止不得而知，不過店名用香味這兩個字，成功引起饕客關注，還沒開幕，就先替自己宣傳一波。

