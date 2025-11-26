獨家／香港惡火再添1死！在地記者曝：住逾1900戶

香港大火入夜之後仍在延燒。（圖／翻攝自i-CABLE）





香港集合住宅宏福苑今（26）日下午2時許發生嚴重火警，火勢延燒6個小時，傷亡數字增至13死15傷，《EBC東森新聞》獨家訪問到在第一線的香港記者曾慧鋒 ，他透露這處社區大樓住了許多小資家庭，大約超過1900多戶，影響範圍相當大。

香港記者曾慧鋒接受《EBC東森新聞》表示，火警發生的宏福苑類似台灣「社會住宅」概念，由多棟大樓連成一區，早期由政府興建，屋齡相對較高，大樓更新工程是以公開招標方式進行，原訂預計明年3月拆除施工鷹架，完成所有維修。

曾慧鋒說明，由於價格相較私人住宅便宜許多，約為市價的一半左右，早期不少小資族會視為入門級投資標的，因此住戶多，約有超過1900戶，近期皆受維修工程影響。

至於今日這起火警，曾慧鋒說，今日下午中低樓層突然竄出小火苗，初步推測可能與施工架設期間的安全作業有關，不排除是在進行鷹架或樓層間安全措施時意外產生火點，或是有工程人員違規在施工中抽菸，目前確切原因仍由警消調查釐清。他也提到，香港近期天氣相當乾燥，其他地區同樣陸續傳出火警，相關單位也持續關注。

