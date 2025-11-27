獨家／香港惡火心碎一幕 東森團隊現場直擊

香港大埔奪命大火，失聯住戶女兒受訪忍不住落淚。（圖／東森新聞）





這場香港大埔奪命大火，《EBC東森新聞》特派記者林君舫、楊逸平第一時間也趕赴現場，在刺鼻的濃煙中，記錄了災民找尋失聯親人，無助的情緒與焦急的等待。幸好也有好消息傳出來，消防隊拼命搶救受困的居民，還成功找到了九隻貓跟一條狗，從火場平安帶出來，讓主人又驚又喜。

火勢在下午的時候，在高樓層又持續竄出火苗。《EBC東森新聞》記者第一時間趕赴香港火警現場，現場濃煙嗆鼻，還能感受到惡火帶來的恐懼。

失聯住戶女兒：「因為我一直打我媽的電話，所以可能消防員，見到那個電話一直響，所以撿回來給我，昨天一直在這邊，還有醫院兩邊走，今天在這邊找一下，也不知道（消息）。」

廣告 廣告

有人一天一夜聯繫不到母親，一顆心懸在半空中，另一旁的周小姐，才剛接獲噩耗，確定與母親天人永隔。

已故住戶女兒：（媽媽）跟我講電話的時候，她說是很安全的，她跟我說現在很安全，沒有什麼事，但是過了一個小時之後，就沒有聯絡了，後來她就不幸的去世了。」

她強忍悲痛等著處理後事，現場還有更多與家人失聯的災民幾乎一夜沒闔眼，邊打電話邊流淚，不停守在消防出入口，等待奇蹟出現。令人驚訝的是，在如此惡劣的環境，消防員盡全力搶救毛小孩，籠中的9貓1狗全都是從火場劫後餘生，《EBC東森新聞》記者直擊主人領回過程。

記者vs.貓咪主人：「（這個是裡面是什麼），一隻貓，貓咪啊，我方便拉開一點，我怕牠走，牠怕陌生人。」

好不容易尋回愛貓，主人說什麼也不願拉開行李箱，就怕毛小孩再度受驚。

還有許多住戶失聯者，失火旁邊的社區會堂，也就是類似台灣的里民活動中心，目前暫時被港府規劃成一個登記遺失物，或是失聯的家屬來尋找的地方。

鄰近的活動中心成為臨時收容所安置災民，希望這場可怕的夢靨盡快結束。

更多東森新聞報導

不斷更新／香港惡火毀家園！李家超成立援助基金 19時起接受捐款

香港惡火一夜焚城！工程公司宏業建築21年黑歷史曝光

宏福苑200多人失聯 光明卡「香港火龍墜落」早預言？

