獨家／香菇發霉變「蟲培養皿」民眾煮湯驚見滿碗蟲

記者蔡宇智、粘菀瑄／台北報導

米有米蟲，那您知道，香菇也有香菇蟲嗎？近日有民眾發文，自己喝剝皮辣椒雞湯，竟然喝到一堆蟲，一查之下才知道，原來他們是學名叫做角胸扁蟲的害蟲，經常出沒在發霉的香菇菌褶當中。專家也分享，這些蟲蟲喜歡在高溫多濕的環境當中，所以建議香菇要放在冰箱保存，才能杜絕蟲蟲危機。

乾香菇也會長蟲。

記者：「香菇是不少美食的最佳配角，但你知道嗎，倘若保存不當，恐怕出現長蟲危機。」

整碗湯漂浮著白色點點，不看不知道，一看嚇一跳，有民眾分享，媽媽熬煮剝皮辣椒雞湯，怎麼裡頭全是白色蟲蟲，沒想到 還能補充額外的動物蛋白質，而罪魁禍首就是配角香菇。

民眾分享，媽媽熬煮剝皮辣椒雞湯裡全是白色蟲蟲。

民眾：「（香菇）沒有收冰箱就會，有放冰箱就不會。」

民眾：「如果你整包這樣丟在外頭，那有一天就長，（香菇）就軟軟的，然後裡面就（是蟲）。」

會煮飯的婆婆媽媽、叔叔伯伯攏ㄟ災，香菇就怕遇上蟲蟲大軍，而這些紅褐色小蟲可不簡單，叫做角胸扁蟲，愛吃黴菌，常出沒在高溫多濕的環境當中，而香菇菌褶就是他們最愛的食物之一，一路啃食香菇，最後就會僅剩薄薄一層皮，而一朵長蟲 就會快速蔓延。

角胸扁蟲。

國立自然科學博物館生物學組副研究員詹美鈴：「（角胸扁蟲）喜歡有發霉的一些穀物，或是乾香菇之類的物品，在取食過程當中，當然他們可能就還是會，可能會再傳播這些黴菌，然後就讓這些黴菌長得越來越多。」

專家指出，黴菌是角胸扁蟲入侵主因，而如何正確保存乾香菇也成為關鍵。

乾香菇業者二代林小姐：「馬上會把他封起來，就不要讓空氣跑進去，就不要讓香菇去吸到那個濕氣，就可以保存比較久了，你如果這樣喀喀喀，他會有一些灰下來，然後就會有蟲跑下來。」

業者分享，菇菇保存小撇步，最好保存在3-5度的冰箱當中，或是裝入密封罐裡，避免濕氣闖入造成發霉，而食用香菇之前，可以先敲一敲，確認菌褶內是否夾有蟲卵，就不怕角胸扁蟲來搗亂。

香菇保存撇步。

下次要吃香菇之前，還是記得睜大眼睛，發現蟲蟲大軍香菇就不能再吃，這鍋「蛋白質」高湯，這下也只能報銷。

