獨家／馬太鞍溪黑水襲長橋里 災民控人為疏失：好恨

此次馬太鞍溪暴漲，不只明利村，下游鳳林鎮的長橋里也災情慘重。（圖／東森新聞）





此次馬太鞍溪暴漲，不只明利村，下游鳳林鎮的長橋里也災情慘重，泥水淹到住家至少半層樓高。有對83歲的老翁回到家，看到畢生積蓄成這副模樣，躲在廁所裡偷偷哭泣；也有居民趕回家看到爸爸留下的房子陷在泥濘中，60多年的回憶都沒了，悲憤交加，含淚控訴這是人為疏失造成的，心裡這口氣吞不下，真的好恨。

長橋里受災戶畢小姐：「一場人為的疏失，把我們搞得這樣亂七八糟，我很恨啦，真的真的很恨啦。」

語氣裡滿滿怒火，強忍悲痛，眼眶泛紅，從小到大的家，如今卻陷在泥濘當中。長橋里受災戶畢小姐：「把我50、60年的記憶全部淹掉了，太可惡了真的，我只能這樣講啦，我一口氣都吞不下去。」

黑泥水直接沖進家裡，連鋁門都關不上，家裡一片狼藉，只能先把家具搬到戶外，再慢慢清理，但姊妹倆怎麼清，這爛泥就是清不完。

日曆上時間還停留在撤離那天11月10日，但相隔6天，整個家園全變了樣。此次馬太鞍溪暴漲，不只明利村，下游的鳳林鎮長橋里同樣災情慘重，11日上午居民早已預防性撤離，11點07分積水從道路往住家淹，20分住家門前的騎樓已經全是泥水。

長橋里受災戶黃小姐：「哭了好幾天了，那個監視器，那個水就一直快要淹過來，就開始在山上哭。」

住戶在山上避難只能遠端看著家園受創，心中相當無力。長橋里受災戶黃小姐：「鳳林的軍人來這邊幫忙，要不然我老公83歲，我已經70歲了，我們兩個是沒辦法弄的。他第一天昨天來（在）哭，我才想說跑到哪裡去，會不會跌倒，跑到後面在廁所裡面哭。」

畢生積蓄毀於一旦，即便不知所措，卻也沒有時間難過，只能堅強起來收拾家園。國軍進駐，駕駛重機具協助清淤，並針對路旁淤泥積水環境消毒，目前災區需要噴槍沖洗乾掉的淤泥，重建之路漫漫，再苦災民也邁開步伐向前走。

