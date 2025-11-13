獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」

最近就有台灣遊客到當地玩四方線船宿潛水行程，但沒想到發生撞船意外。（圖／翻攝自@dp_0203 threads）





被形容成上帝遺落在印度洋上的珍珠的馬爾地夫，是許多潛水愛好者的人生清單，最近就有台灣遊客到當地玩四方線船宿潛水行程，但沒想到發生撞船意外。當時他們的船遭到一艘潛水船從後方追撞，對方的船身立刻破洞、進水，短短10分鐘後整艘就沉到海底。

藍白色的船撞船後右半邊破洞整個傾斜，快要被海水吞沒。

遊客：「小心點，欸不會再撞到吧，不會再撞到吧。」

遭撞船隻上的遊客不斷喊小心點，有救生衣嗎，就怕船上有人不熟水性，日前台灣有遊客來馬爾地夫玩四方線船潛行程，卻遭遇海上撞船事故，地點就在當地的保育區鯨鯊潛點，所幸沒人受傷，10分鐘後整艘船就沉到海底，導潛評估OK安全後後續帶著遊客繼續下潛，繞環礁一圈後意外看到沉船，比666手勢合照紀念，據說當地人會再想辦法把船拉上來。

旅行社業者：「（四方線）基本上一天在船上，會潛到兩隻，或甚至三隻，然後吃跟住都會在船上。」

四方線船宿潛水其實是馬爾地夫當地的經典潛水行程，會叫四方線是因為航行路線呈現一個四方形，從馬累環礁出發，以順時針或逆時針繞行南馬累環礁、瓦武環礁，還有南阿里北阿里，通常為期8天7夜，潛點多，這條路線海下能看到各種大型鯊魚。

旅行社業者：「（居民島）他們的生活習慣跟我們台灣民眾不一樣，包括餐食還有他們的文化，是有聽到，常常都是這種船會有一些小問題，可能造成行程延後。」

不過有旅行社業者提醒，部分遊客想省錢降低成本，會選擇住在當地便宜的居民島，但通常這類型安全係數會比較低，到上帝遺落在印度洋上的珍珠玩，還是留意旅遊安全以免樂極生悲。

