獨家／馬路中蓋「司令台」？放大版行人庇護島引議論

台中沙鹿靜宜夜市門口，最近出現一座「超大型行人庇護島」。（圖／東森新聞）





台中沙鹿靜宜夜市門口，最近出現一座「超大型行人庇護島」，有民眾經過笑稱這是在馬路上蓋一座司令台嗎？還有人說像是放大版的本壘板。其實這個路口經常車禍，因此改良庇護島保護行人，但這個庇護島又寬又高，萬一撞上去，車子恐怕全毀。到底是為了保護行人，還是會變成「待撞島」，也引發熱烈討論。

駕駛開在路上要左轉，但這路中卻出現一個大平台，周圍還擺滿了三角錐，讓人百思不得其解，這一塊大水泥到底要幹嘛？感覺相當擋路。還有人開玩笑說，這是馬路在蓋司令台嗎？

民眾：「可能有一點像升旗台，我覺得還可以放一個國旗之類的。」

馬路上竟然出現司令台，還有人說像放大版的本壘板，答案揭曉，其實它是行人庇護島，也被網友稱為車輛撞擊測試台。民眾對於庇護島就像是課文《雅量》的綠豆糕一樣，看法都不同。

附近攤商：「怎麼會像司令台，現在小孩都沒當過兵，還司令台。」

這位於台中沙鹿靜宜夜市門口，日前有民眾經過拍下發文，無奈地笑出來，這麼大的島不如做左轉專用道，引發網友討論。有人說「做這樣慢車道怎麼進去」，還有人說「感覺更容易出車禍了」。

民眾：「會影響轉彎的行車視角吧，而且機車在那邊待轉的時候，其實有點擋到視角。」

民眾：「沒有很順，做太出來又太大了，也有點太高了。」

拿出量尺測一下，這庇護島長415公分、寬360公分、高度54公分，放大版庇護島比車輛的水箱護罩還高，萬一撞上可能全毀。但從空拍視角看，其實這庇護島的寬度大小，跟後方的中央分隔島差不多，因為這裡真的太會撞。

附近攤商vs.記者：「一個月大概有2、3次的救護車會來，路口大，騎太快。（做這麼大的庇護島會有作用嗎），我覺得還太小，這邊車禍頻繁啦。」

行人庇護島最重要就是要保護行人，減少事故發生。但這庇護島大到誇張，目前剛設置一個多月，到底是保護行人，還是報廢車的裝置，還有待用路人實測，看看誰會切到這顆大西瓜。

