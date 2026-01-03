獨家／馬路驚魂！吉普車輪胎噴飛 彈撞分隔島險砸車

台中市后里區三豐路三段於2日下午發生一起驚險意外。一輛吉普車行經下坡路段時，左後輪竟當場脫落。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台中市后里區三豐路三段於2日下午發生一起驚險意外。一輛吉普車行經下坡路段時，左後輪竟當場脫落，輪胎不僅彈撞分隔島，更順著斜坡一路向下滾動，嚇得後方車輛緊急閃避。車主下車檢查後驚覺，固定輪胎的四顆螺絲竟然少了三顆。雖然整起事故未造成人員受傷，但因輪胎機件脫落、故障車輛未移置且未設警示牌，警方指出車主恐面臨最高9千元的罰鍰。



事發當時，吉普車驟然停在路中央，車身向左嚴重傾斜。駕駛急忙下車查看，發現左後輪已不翼而飛，輪胎直接順著車道滾動，後方來車見狀紛紛切換車道閃避，場面險象環生。透過監視器畫面還原過程，吉普車行駛至半途輪胎便直接噴出，彈到中央分隔島後繼續向前滾；駕駛停車後，副駕駛座乘客隨即衝下車，尋求後方同行友人的協助。

目擊民眾表示，當時出門便看見吉普車停在路中間，後方有車輛協助指揮交通揮開來車。民眾回憶，起初在對向車道只看見人，回頭才發現一輛米色吉普車車身傾斜，仔細一看竟是少了一顆輪子，感到相當困惑。另有附近居民指出，該路段是從平路轉接下坡的轉折點，若後方車輛跟車太近，遇上這種突發狀況恐來不及煞停而釀成追撞；他也感嘆，一般人通常只有在保養時才會檢查車況，往往是遇到問題才去解決。



據了解，意外發生在2日下午3點半左右，車主一行人剛從苗栗三義南下，行駛約20分鐘便聽到左後輪傳出異音，隨即發生輪胎脫落。經道路救援協助將輪胎鎖回時，才發現原本應有四顆的螺絲，其中三顆早已不知去向。



后里分駐所副所長黃文癸說明，若因車輛零件脫落導致後方發生交通事故，駕駛人除需繳納行政罰鍰外，還須負擔民事損害賠償，甚至面臨刑事過失傷害或公共危險罪的法律責任。



警方強調，該路段為下坡處，稍有不慎極易引發車禍。雖然警方未接獲正式報案，但針對輪胎未固定好噴飛，以及車輛故障後停在路中未移置、未擺放三角警示牌等行為，已構成兩項違規，最高可處9千元罰鍰。所幸當時車速不快，這顆失控的輪胎才未釀成更嚴重的傷亡事故。

