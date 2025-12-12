獨家／馬防部爆發詐騙案 指揮官劉慎謨遭拔官、尹昌榮今接任

馬防部發生國軍史上最大詐騙案，指揮官劉慎謨遭拔官，由尹昌榮（右）接任。圖為尹昌榮在晉任中將時，由與總統賴清德合影。（圖／總統府網站）

陸軍馬祖防衛指揮部日前發生國軍史上最大的詐騙案，引發國安高層震怒，因此將馬防部指揮官劉慎謨中將拔官，並由剛升任陸軍第六軍團副指揮官尹昌榮中將接任，並在今天（12日）在馬防部完成現地交接。但國防部迄今尚未證實。

劉慎謨去年10月接任馬防部指揮官一職，迄今剛好滿1年；而尹昌榮則是12月1日剛升中將，並調任六軍團副指揮官一職。據了解尹昌榮是陸軍官校官校82年班，先後完成陸、戰院及中正理工碩士學位等深造教育，曾歷練58砲指揮部指揮官及東引指揮部指揮官，對馬祖的戰區防務相當熟稔。

根據連江地檢署調查發現，偵辦查獲馬祖防衛指揮部曾姓上士涉嫌違反洗錢防制法等案件，向軍中同袍、友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。並認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

全案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，至於金流及用途是否涉及詐欺，續由檢察官指揮刑事局中打犯罪中心及馬防部全面清查中。



