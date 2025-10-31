（獨家）馮淬帆昨晚突惡化撒手 悼念綠葉王「愚兄隨後來」一語成讖

〔記者許世穎／台北報導〕81歲資深港星馮淬帆80年代以電影《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》等作品走紅港台，並於1986年移居台灣，多次強調自己已是「台灣人」，現居新北市林口。近期傳出他健康亮紅燈，昨(10月31日)晚間，新北市議員蔡淑君在社群發文稱馮淬帆已辭世，消息一出令不少影迷感到遺憾。

成長於香港的馮淬帆身兼演員、編劇與導演，素有「笑匠」、「幽默祖師」之稱。1983年演出電影《五福星》系列後人氣高漲，1987年再主演多部《精裝追女仔》系列電影。1986年定居台灣後，他仍持續投入影視演出，最後一部作品為去年上映的《鬼們之蝴蝶大廈》。雖以喜劇形象深植人心，他曾坦言對過往作品並不喜歡，直言「是為了五斗米才狂接笑片，但沒有一部喜歡。」

馮淬帆2016年在台定居滿30年時曾表示，自己身為中國人，政治立場反對台獨，也不支持中共所推行的統一，期盼的是「中華民國統一全中國」。他2019年受訪時也自稱是「正港台灣人」，並痛批前總統馬英九是「賣國賊」。

今年5月30日，他曾上傳戴著氧氣罩的照片，透露血氧濃度不足、需倚賴製氧機維持生活，坦言相當不便。長期崇敬蔣中正的他，昨日上午仍發文紀念蔣中正，友人透露，他晚間因血氧問題病逝，享壽81歲。

值得一提的是，馮淬帆於10月28日聽聞香港「綠葉王」許紹雄過世時，曾在臉書發文表達不捨，寫下：「唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘……阿彌陀佛……賢弟那邊等，愚兄隨後來！」如今言猶在耳，更讓外界深感唏噓。據悉，他生前簽有「不急救同意書」，親友不多，目前正等待姪子來台與友人一同處理後事。

