獨家／駕艙機車將合法開放！「車種多」恐釀搶道亂象

三輪電動車將要上路了！交通部預告，「駕艙機車」最快下半年就能領牌，路權比照一般汽車，可以行駛在汽車道、直接左轉，但車種一多，可能導致汽車道壅塞。交通學者也擔心，駕艙機車的車型比較小，如果在車道上亂鑽，恐釀搶道亂象。

Led頭燈、兩側後照鏡，拉大一看，這電動車就像是縮小版汽車，開上路還有點像玩具，該有的配件統統沒少，就是輪子少了一顆。

這三輪電動車叫做「駕艙機車」，一輛不便宜，要價31萬，像是機車，卻又不會風吹雨淋，操作上跟一般轎車差不多，後座還可以坐人，如果有小孩得放安全座椅，行車時也要有安全帶。

交通部預告，駕艙機車最快下半年就能正式開上路，未來駕艙機車的路權比照一般汽車，但不能上國道，也不能上快速道路。以台北市福和橋來講，平常通勤時間車流量就很大，有些人就擔心，如果再新增一個車種，會不會導致汽車道越來越擁擠。

駕艙機車的寬度將近1公尺，一般轎車的寬度卻有1.75公尺，這麼小的車子要一起開上汽車道，交通學者就認為，可能會發生鑽車縫、搶道的亂象。

消基會交通組召集人李克聰：「我們在擔心啦，基本上如果是1公尺寬度，這樣萬一它這麼大的車型又去鑽車縫的話，將來就會有跟其他車種相撞的風險，尤其在變換車道的過程當中。」

學者強調，駕艙機車領的是機車車牌，但駕駛人卻要有「小型車駕照」，如此一來，很可能讓大家搞混用路規則。就怕車子上路後，大家還用「歐兜賣」的思維在開車。

消基會交通組召集人李克聰：「最好不要把它當成三輪駕艙機車，我覺得如果把它定義成三輪輕型汽車，可能更貼切。」

另外車子該停哪，又是一個問題，雖然交通部強調，駕艙機車停的是「汽車停車格」，是否開放機車格，得看各地方政府的規劃，就怕之後會發生政策不同調，車子亂停的現象。新車種還沒開上路，相關法規以及配套措施已經先引起討論。

