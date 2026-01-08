獨家／駕駛不滿乘客過站硬要上車狂罵人 統聯道歉了

隔了一天記者搭上同一部公車，這名駕駛與之前咆嘯碎念的態度大不同。（圖／東森新聞）





民眾趕公車，過站牌了硬要在路口上車，被司機開罵，還猛踩油門急煞，嚇得乘客趕快坐下，駕駛還抱怨乘客，這樣上車會害他被開罰，甚至嗆說被罰一定找你，整路罵不停。其他乘客拍下過程公開在網路上，有網友留言，公車司機有起床氣嗎？求證統聯客運，公司坦承駕駛態度差，公開道歉，將駕駛暫停一天派遣並召回再教育。《EBC東森新聞》記者今天坐上同一部公車，司機態度改善了嗎？繼續是我們的追蹤報導。

猛力踩油門又差點急煞，才一上高雄83路公車，面對大聲咆哮的公車司機，乘客嚇到都不敢講話。

遭指控公車司機vs.乘客：「我告訴你，我等一下這裡要是被罰，我絕對找你，（我什麼都沒講），我不是說你啦，我是說你後面那個，如果你離站牌很遠，交通局有規定，離站牌很遠是不可以載客的，會罰。」

對於乘客沒在公車站牌招手，明明只需要提醒一下，公車駕駛卻越說越生氣。遭指控公車司機：「說什麼我提早5分鐘到，站牌是寫站牌的時間啊，有的時候會延遲啊，很好欺負，看要怎麼樣啦，車子不開可不可以啦，動不動就要投訴，就是被交通局把你們寵壞的啦。」

事後乘客將搭公車的影片公開在網路上，指控這名公車駕駛辱罵乘客、惡意煞車、違規駕駛、情緒失控，也有網友留言說「難道公車駕駛有起床氣嗎」。

民眾：「讓他上去很危險，人家上來的話，他就會教訓一下『不行啦，要照規定』，要看如果是我應該也會罵。態度應該可以再緩和一下，但是司機也是怕乘客的安全。」

求證統聯客運，公司發出聲明，坦承這名駕駛提醒乘客要請提早候車時語氣不當，公司致上最深歉意，針對駕駛服務態度不佳，以「停止派遣」處分，並針對駕駛進行專案檢討與再教育訓練。

遭投訴公車司機vs.記者：「你怎麼在攝影啊，（對啊。）」

隔了一天記者搭上同一部公車，這名駕駛對著鏡頭比YA，與之前咆嘯碎念的態度大不同，相信很多乘客都希望駕駛親切的態度繼續保持下去。

