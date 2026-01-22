獨家／駕駛不知前車撞到斑馬線上行人 「繞過去」輾到奪命

北市建國高架橋下發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





昨天（21日）下班尖峰時段，北市建國高架橋下發生一起死亡車禍，行人過斑馬線時被休旅車撞倒，當下休旅車停下來，後面的車不知道發生什麼事，還繞過去，這一繞輾到倒地的行人，害行人送醫不治。根據了解，遭撞行人是工程公司的員工，下班後運動完要去吃飯，卻遇上死劫，而肇事的兩名駕駛也被依過失致死罪送辦。

行人走在斑馬線上，過馬路到一半，這時一輛休旅車左轉，卻沒有停下來，直接把行人撞飛。肇事車輛趕緊停下，結果後方車輛沒看到狀況，又從旁邊繞過去，當場輾過倒在地上的行人。救護車隨後獲報到場，但被撞的行人送醫急救後宣告不治。先後肇事的兩輛車停在車禍現場，等警方抵達。

廣告 廣告

案發在北市建國高架橋下，昨天晚上7點多，兩輛車當時都是從停車場開出來，從另一個角度看，行人被撞倒後，第二輛黑色轎車從迴轉道開出來輾過行人，車身明顯起伏晃動，肇事駕駛馬上打雙黃燈停車。

這個路口的交通號誌設計，不管是行人還是迴轉的車輛都是綠燈，同時都可以走，當時就是因為車輛沒有禮讓行人而釀禍。第二輛車則是沒有注意車前狀況，當時駕駛開出停車場，沒發覺前面車輛停下是因為發生車禍，直接繞過去，結果二度肇事。

兩名肇事駕駛當時都是下班正準備要回家，做完筆錄之後，也都被依過失致死罪送辦。死者是65歲的吳姓男子，根據了解，他是工程公司的員工，當天下班後和小孩相約運動，結束之後正要去吃飯，結果在過馬路時卻遇上死劫，和親愛的家人從此天人永隔。

更多東森新聞報導

新／國一南下12.7K小貨車故障 駕駛下車察看遭撞

快訊／國1楠梓出口5車連環撞！後方塞爆時速剩18公里

男過馬路被撞 再遭後車輾斃...妻慟：下班要去吃飯

