獨家／騎士抗寒流「暖腳神器」！實測拉鍊難拉易掉

業者推出暖腳神器，透過內層羽絨材質，能讓雙腿保溫保暖。（圖／東森新聞）



寒流南下，全台明顯降溫。不只民眾很有感，對於「騎車」外出的騎士們，應該更有感。而現在就有業者，推出「暖腳神器」，透過內層羽絨材質，能讓雙腿「保溫保暖」。只不過實際測試，發現不只這拉鍊，很難拉，還很容易「邊走邊往下掉」。不過醫師還是呼籲，在這種天氣，要做好「暖腳」工作，腳暖身體就會暖。

這天氣騎車，對很多人來說真的很痛苦，因為真的太冷了，所以在這麼冷的天氣，油門一加速手腳都很凍，對很多人來說，如果講到保暖，當然不能少了身上的這一件羽絨外套，但是除了外套之外，欸這個膝部也很重要啊，所以當然也不能少了護膝護踝這所謂的暖腳神器，但真的有用嗎？

光是拉個拉鍊，就是一場考驗。滴滴答答一分一秒，時間過去好不容易，終於扣上去但沒想到。這拉鍊有時還會分岔，得再重來一次，然而穿上後。

還有個問題，這褲套邊走邊掉，要是騎車停紅燈，就怕「停一次」掉一下。不過實際騎上路，能發現這褲套保暖效果多少能起到作用，但要是遇到下雨怎麼辦？

實測不論是「噴水」下小雨，還是「潑水」下大雨，這褲套的防水效果，都還算不錯只不過。

說好的護膝又護踝，要是身高較高的人，就可能很難兼顧除非，買到最大件，但就行動上來說又可能會有所限制。

面對「寒流來襲」，外出騎車真的是一大考驗，就保暖來說，醫師提醒，除了戴圍巾手套，離心臟最遠的腳部也很重要，因為血液循環較慢，要是有做好足部保暖，能有效促進血液循環減少心臟負擔。

電商平台發言人Jessica：「尤其像是睡前，如果有泡個腳，或是使用足部的保暖器，其實可以促進整體的血液循環。」

看準寒冷商機，不論在家還是在辦公室，就有業者出奇招推出「美腿靴」，讓妳穿上去不只雙腳保溫保暖，還有放鬆按摩程式。

天氣冷颼颼身體每個部位都得做好保暖，增強免疫力，對抗寒冬挑戰。

