獨家／騎士禮讓救護車急煞 後方外送員煞不及追撞

外送員倒地，痛到爬不起來。（圖／東森新聞）





高雄一名機車騎士在路竹的秀傳醫院前，看到救護車要轉進醫院急診室，他連忙煞車禮讓救護車，卻遭到後方外送員追撞，外送員重摔在地，腳傷爬不起來，醫院就在旁邊，二名騎士1分鐘內就醫。而目前新款的機車像汽車一樣，有設雙閃警示燈，但是有騎士反映緊急時真的會來不及，還是保持車距最重要。

道路的監視畫面中，看到高雄路竹秀傳醫院旁的道路，有救護車要轉彎進醫院，前方的騎士看到後連忙停，讓救護車。後方的外送員煞車不及，直接追撞上前方的騎士，外送員倒地爬不起來。

廣告 廣告

救護人員vs.外送員：「這裡會痛嗎會？」

遭追撞騎士：「我禮讓救護車，他從後面給我撞下去，他反而還比較嚴重。」

警方調查，陳姓男子看到救護車要左轉，所以減速，導致後方的蔡姓外送員煞車不及撞上，兩名傷者都直接送旁邊的秀傳醫院，目前傷勢穩定。而在國道遇緊急狀況，可以打雙黃燈警示，但是騎士騎車遇上緊急狀況，有的機車已設有雙黃燈。

記者vs.其他騎士：「（你會怎麼樣去預防後面那台追撞上來），就打雙閃，順便跟他說，前面有一台救護車。」

其他騎士：「通常如果說緊急煞車，我也不會用雙黃燈，沒有那個反應時間。」

有警示燈的機車騎士在緊急煞車的情況之下，還不一定來得及按警示燈，更何況對沒有警示燈的機車騎士來說更危險。

其他騎士：「我聽到聲音或是紅綠燈到的話，我一定會放慢車速，放慢同時要注意後照鏡，看後面有沒有車，不然會很危險。」

只能提醒騎士，除了行車注意路況外，也要保持安全距離。

更多東森新聞報導

獨家／還能開？貨車後輪壞隨時噴出 竟硬開4小時

新／涉幽靈連署案 宜蘭縣議員林岳賢30萬交保

獨家／富國島丟包292人不起訴 地接旅行社老闆難接受

