獨家／騎士自摔機車擦地冒火光 撞歪停車柱後肇逃

高雄深夜發生一起自摔車禍，騎士疑似超速過快，在過彎處失控，撞上路邊智慧停車柱衝進騎樓。（圖／東森新聞）





高雄深夜發生一起自摔車禍，騎士疑似超速過快，在過彎處失控，機車冒出火光，像陀螺般一路滑行，撞上路邊智慧停車柱，衝進騎樓，差點波及要打烊的店員。目擊者說男騎士有外傷，車台都撞壞了，卻堅持要離開現場。警方表示肇事騎士涉及肇逃，不但會被罰款，駕照還會被吊扣，造價超過十萬的停車柱損壞，業者也不排除求償。

凌晨兩點左右，高雄大昌一路上騎士自摔，機車與馬路的摩擦聲劃破夜晚的寧靜，車子冒出火光像是陀螺一般，一路轉圈圈撞上智慧停車柱，衝進店家騎樓，嚇壞了正要打烊的店員。

目擊者：「騎士腳都擦傷流血了，爬起來在那邊喊很痛，然後看到警察來，他就趕快騎走了。」

車禍發生後，騎士很快的把車子牽起來，這時商店老闆也出來想要協助，不過騎士的態度讓店家覺得怪怪的。

目擊者：「我跟他說這樣算是肇逃，因為他把智慧停車柱撞壞了，他很堅持他要離開，車子搖搖晃晃的耶，車整個車台都歪了啊。」

肇事駕駛疑似車速過快，來到前面這個過彎處失控，接著撞上智慧停車柱，車子在這裡停下來，現場遺留的零件也來不及帶走。

這起車禍把智慧停車柱撞歪了，底下撞凹也裂掉了，幸好很快就完成修復。造價超過10萬的停車柱，肇事者恐怕面臨被求償，更麻煩的是他涉嫌肇逃。

鼎山所副所長劉書廷：「肇逃可處新臺幣1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」

從另一角度的監視器畫面來看，騎士過彎之後摔車，一路滑行冒出火光，可見當時車速相當快。

當地居民：「這邊車禍頻率很高，應該是有巷道，然後這邊又有一個彎度啊，都是車速過快啦。」

騎士自摔的路段有一處彎道，民眾說不少騎士綠燈起步，後來到過彎都不減速，遇上巷弄有車子出來，根本煞不住。這起深夜的自摔車禍到底怎麼摔的，騎士急著離開有沒有可能是酒駕或是毒駕，警方已經傳喚他到案說明。

