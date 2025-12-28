獨家／騎士過彎突打滑自摔 一看竟是輾到「毛蟹」

騎士行經新北新店區安和路，右轉時輾到毛蟹打滑摔車。（圖／東森新聞）



25日凌晨，有騎士行經新北新店區安和路，右轉時卻突然打滑摔車，他一看原來是輾到毛蟹。警方獲報到場，確認騎士沒有酒駕，但路上怎麼會突然出現毛蟹？原來附近就是新店溪，有毛蟹出沒。專家也表示，毛蟹遷徙能力強，還沒有蓋水庫以前，還能爬到烏來和坪林的山區。

騎士騎到一半，路口正要轉彎時，車身卻震了一下，下一秒他連人帶車慘摔，行車紀錄器畫面大旋轉。從另一個角度看，騎士當時沒有和其他車輛碰撞就摔車，他往前滑行，翻了半圈坐在地上，看一看地上，竟然是輾到這個。

毛蟹當場被壓扁。（圖／東森新聞）

毛蟹變碎屑，當場被壓扁，案發就在25日凌晨一點多，新北新店區安和路祥和路口，騎士當時正要回家，自稱輾到毛蟹打滑自摔，右腳受傷。

毛蟹可能從哪裡來？今年9月，專家就在碧潭堰發現大量毛蟹溯溪而上，準備前往上游進行繁衍，而這也是今年毛蟹第三度造訪碧潭。

新店溪碧潭堰下游水域有超過60種的魚蝦蟹類，因此當時在整建時特別增設友善生態的魚道，為了配合毛蟹的洄游需求，也增設像這樣的毛蟹攀爬繩。

發現毛蟹的碧潭堰，和車禍發生的地點距離3.4公里。學者分析，毛蟹行動力強，要爬這麼遠不是不可能。清華大學榮譽退休教授曾晴賢：「（毛蟹）到了冬至的前後，就會往海裡面下去產卵，所以有可能在河道的兩側或者是山溝的旁邊走來走去都有可能，在還沒有蓋水庫以前，都會走到烏來坪林這些山區。」

民眾上路，不只天雨路滑要注意，也要留意馬路上可能會出現毛蟹，讓人閃避不及。

