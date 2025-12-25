獨家／騎士「布遮車牌」飆車 聽警笛聲追來！狂逃8公里

新北市警方日前於新莊重新堤外道巡邏時，發現一名機車騎士利用不透明塑膠布刻意遮蔽車牌。（圖／東森新聞）





新北市警方日前於新莊重新堤外道巡邏時，發現一名機車騎士利用不透明塑膠布刻意遮蔽車牌。員警見狀立即鳴笛攔查，未料騎士拒絕配合，反而加速逃逸。該名騎士沿途闖紅燈、逆向行駛並鑽入巷弄，一路從新莊逃竄至板橋，行徑相當危險。

警方事後循線通知騎士到案說明，針對其拒檢逃逸、未依規定轉彎、逆向、闖紅燈及紅燈右轉等違規行為，一口氣開出10張罰單，最高罰鍰金額達6萬3千6百元。此外，針對其危險駕駛行為，法院依《妨害公眾往來安全罪》判處拘役40天，得易科罰金4萬元。兩者相加，該名騎士恐需繳納超過10萬元，為一時僥倖付出慘痛代價。

警方指出，案發地點位於新莊重新堤外道，因路段筆直、視線延伸超過一公里，常成為飆車族競速熱點，尤其週末夜間更易有噪音擾民問題。儘管現場設有多支測速照相桿，仍有騎士心存僥倖遮擋車牌飆車。此次警方嚴正執法，呼籲民眾切勿以身試法。

