獨家／騎士「彈菸蒂」燒破女社工上衣 2個洞罰8千

新北板橋一名女社工，騎車送餐給獨居長者時，在沒有號誌燈的路口發生行車糾紛。男騎士不僅朝她按喇叭，還亂彈菸蒂，把她的上衣燒破兩個洞，氣得女社工提告毀損。儘管這件上衣價值僅800元，但檢察官和法官一致認定，燒破洞已喪失保暖、遮蔽、美觀等功能，判男騎士罰金8000元。

中午12點，兩台車從巷弄內一路追逐，白色上衣的被害人好氣好氣，因為剛剛被彈菸蒂，對方催油門落跑前，還挑釁回頭看一眼。上衣被燒破了兩個洞，留下黑黑燒焦痕，被害女子氣得報案。

被彈菸蒂女子：「最在意的是，如果我身上有易燃物呢？你這樣菸蒂一彈我身上，我不是整個起火了嗎。」事發在新北板橋區，這名被害女子是名社工，當天騎車出來送餐給長輩，但沒想到卻在路上先發生糾紛。

被彈菸蒂女子：「十字路口要交會，但是他覺得說我沒有禮讓他，他就叭我，然後就直接用菸蒂彈我。然後我就非常生氣他這樣子的動作，所以去追他，想要一個道歉。我說你剛剛在幹嘛，他就瞪我就騎走了。」

原來女子平常在長照社區關懷據點服務，當天幫忙送餐，2車在沒有號誌燈的路口交會，強調當下離獨居長者的家不到2公尺，只是繼續往前騎，嫌犯就從她背後彈沒熄滅的菸蒂，衣服被燒破2個洞。

檢察官和法官一致認定，衣服已喪失保暖、遮蔽、美觀等功能，儘管這件上衣價值800塊，不過陳姓嫌犯最終被判罰金8000元。

被彈菸蒂女子：「長者就發現我的衣服背後有菸蒂，我這才驚覺說，原來我的衣服被燒破了。因為那件衣服是我在泰國買的，我非常喜歡的一件衣服，不論是他賠償我多少金額多寡，而是在於那件衣服對我的價值。」

關懷長者遇到行車糾紛，更不容許彈菸蒂這件事情發生，只希望嫌犯得到教訓。

