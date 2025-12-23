獨家／騎樓不讓人停車！貼公告「非飲料店員工禁停」

店家張貼騎樓禁停公告。（圖／東森新聞）





你有沒有遇過把機車停在騎樓時，卻看到店家公告「非員工不准停」？高雄就有一家飲料店，除了張貼騎樓禁停公告，還標示有3個車位是員工專用。隔壁的便當店也不遑多讓，直接在騎樓放置旗桿，主張騎樓是員工停車位，這樣的做法引發爭議。警方到場了解後確認，店家自行張貼的公告不具法律效益，而在騎樓擺放拒馬、旗桿，已經妨礙通行，依法可開罰1200至2400元。

飲料店前的騎樓張貼公告，不讓其他民眾停車，只准員工使用，其實並不具任何法律效力，民眾仍可停放。不過有民眾停車後，卻被放上紙板警告，紙板上寫著「本店門口不能停放，此為最後一次，否則檢舉，後果自付」，警告意味相當濃厚。另一輛車上則放著提醒紙板，寫著「此入口請勿停車」。

廣告 廣告

民眾：「騎樓本來就是公共場所，大家都可以停，他們貼這種公告其實不行啦，感覺變成只有他們能用。」

不只飲料店，隔壁的便當店也在騎樓張貼公告，主張是員工停車位。一牆之隔的兩家店，做法如出一轍。

飲料店員工：「有部車本來停在旁邊那一間，旁邊那間有傳紙條跟他講，後來換停我們這裡。你要停放可以，至少要告知我們，因為這裡都有行人在走。」

兩家店都位在商辦大樓附近，上班時間機車位一位難求。這回遭民眾檢舉，警方也上門了解。

凱旋路派出所所長丁木宏：「該公告為民眾自行張貼，不具法律效益，另於騎樓擺放拒馬，已違反道路交通管理處罰條例。」

便當店為了不讓人停車，在騎樓放置大型拒馬與旗桿，已構成妨礙行人通行，可依法開罰1200至2400元。警方也提醒，騎樓屬於公共空間，考量店家做生意動線，若未妨礙通行不會刁難，但一旦影響行人安全，仍將依法開罰。

更多東森新聞報導

獨家／可以吃的耶誕樹！火鍋肉肉樹PK日式壽司樹

說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

獨家／罕氏家居「疑捲款跳票」上百萬！客戶收嘸貨組自救會

