獨家／騎車公仔掉竟被撿去網拍 失主帶警面交逮人

失主從公仔上的殘膠，認出來是自己掉的吉伊卡哇小八貓。（圖／東森新聞）





屏東一名女子騎車載朋友去看台南看展覽，朋友不小心把黏在車尾的《吉伊卡哇》小八貓踢下車，騎士事後回到現場已經找不到。沒想到才幾個小時後，竟然在社群上看到有人在拍賣自己的公仔，他從公仔上的殘膠認出來是自己掉的，約對方面交，還帶著警察去到現場，當場人贓俱獲。

公仔失主vs.員警：「我就是東西不見，我去報案耶，（你撿的還是妹妹撿的？）」

撿到公仔婦人vs.公仔失主：「我想說，這個都已經這樣子了，想說這也沒什麼，（你不能撿到東西就拿去賣啊）。」

買家帶著警方來面交，當場將賣家帶回警局，因為東西原本就是買家的。撿到公仔婦人vs.員警：「我認為是小東西啊，（你撿到就撿到，你幹嘛要拿出來賣）。」

賣家當場被人贓俱獲，全都因為他在路上撿到吉伊卡哇中的小八貓公仔，占為己有還上網拍賣，被失主找到。

公仔失主姜小姐：「你撿到就撿到，你自己收起來，然後你還拿出來賣，還被我抓到，這樣子就違法啦。」

這隻公仔原本黏在機車後面，去台南看車展時，被後座的朋友用力一踢，車子騎走了，公仔卻掉在原地。姜小姐回來找了好多次都沒看到，沒隔多久竟然被拿出來網拍。他先請對方拍影片給他看，看完馬上約對方面交。

公仔失主姜小姐：「面交的時候就打開，給他看這是我用的，還有給他看相簿裡歷史的照片。」

這個殘膠其實在背面，姜小姐憑著痕跡確認是自己遺失的公仔，他再對照公仔底下的墊子，還發現殘膠上的顏色與機車烤漆顏色一模一樣。

失主男友：「很扯啊 ，撿到沒有歸還就算了，還拿去變賣，這道德觀很有問題。」

賣家把撿到的公仔上網拍賣，已經涉及侵占，雖然雙方已經和解，但侵占是公訴罪，無法撤告。為了一隻350元的公仔，賠償2000元還吃上官司，相當不值得。

