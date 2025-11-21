獨家／騎車好冷！保暖防雨褲該買嗎？機車族：怕內刷毛很悶

有服飾業者就推出「保暖防雨褲」，標榜內刷毛、外層還能防潑水。（圖／東森新聞）





雖然天氣還沒到非常寒冷，但機車族已經很有感，大風一吹，每天騎車都冷颼颼。有服飾業者就推出「保暖防雨褲」，標榜內刷毛，外層還能防潑水，適合台灣的濕冷天氣。但機車族就擔心，內刷毛設計，如果走路流汗的話不全部都悶在褲子裡面，更不舒服嗎？

討厭台北的天氣陰晴不定，「噴霧雨」說下就下，大風一吹，不僅路人得穿外套，機車族的體感溫度更是瞬間急凍。服飾業者推出機能褲，標榜防水又保暖，不過真的好用嗎？

記者vs.機車族：「（很熱吧），對，我在想說我外面已經很濕了，我裡面可能會更濕，怕不透氣，防水的話通常會比較悶熱。除非是靜態的啊，你要一直走來走去的話就是會熱。」

記者vs.機車族：「基本上我都是穿比較合身一點的啦，因為我覺得有時候寬一點的版型，風會跑進來。」

過去大家印象中，保暖褲的樣子就是鬆鬆垮垮沒有挺度，根本無法穿出門，但業者推出直筒版型，女生穿上修飾又顯腿長，宛如西裝褲。但褲子翻開來，就是絨毛材質，連口袋也毛絨絨，機車族擔心，在外跑跳一整天，如果汗全悶在裡面，無法透氣，豈不是黏、更不舒服？

日系連鎖服飾品牌資深經理潘御琳：「褲子除了能抵禦小雨之外，它的透氣度也相對有提升，所以現在的這種面料來講，它不會讓你的腿感覺到很悶熱。」

事實上，許多服飾業者都推出類似商品，像是Oneboy、Lativ都有推出防潑水保暖褲，褲子版型也有縮緊，類似直筒褲，穿上去更俐落。哪條褲子能抵擋台灣的濕冷天氣，機車族可得貨比三家，仔細挑選。

