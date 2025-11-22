獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人

兩人吵了起來，路人在一旁勸架。（圖／東森新聞）





高雄有一名65歲騎士，他橫越馬路突然竄出，導致直行的摩托車煞車不及而撞上，兩人在警察來之前起口角。騎車亂竄的騎士先動手推對方，發生拉扯之後還拿安全帽打人，他的兒子到場，沒問清楚也跟著動手，直到警方來雙方才冷靜，騎車竄出的騎士否認打人，還說「我兒子講話都不會對我那麼大聲」，但監視器畫面全都錄。

前方紅燈車流堵住，一輛機車從公車後方竄出橫越，完全沒停就想轉彎，直行機車煞不住，撞了上去，砰！兩車倒地摔車，熱心民眾衝上前幫忙攙扶，問問需要叫救護車嗎。

等警方抵達前，倒楣犁田的騎士坐在路邊休息，騎車亂竄的男子上前，兩人吵了起來，男子出手推了對方推，被撞的騎士反擊，男子脫下安全帽甩帽，往對方臉上甩。勸架民眾：「好了啦。」

女子勸架手機不小心掉了，只見曹姓男子又拿起安全帽要打人，騎士閃開，男子又突襲一次。直行機車騎士楊先生vs.騎車亂竄男子：「你先掐我脖子喔，你掐我脖子，我會害怕。」

打架的勸架的亂成一團，而橫越馬路的男子，他兒子抵達也加入戰局，騎士指控他也打人。騎車亂竄男子兒子vs.摔車騎士楊先生：「脫安全帽之後，拿安全帽打我，他兒子到場了就不講理，就直接我往臉上，今天可能兒子看老爸被打，剛衝過去，也是會衝動。」

警方抵達，兒子都冷靜了，倒是65歲曹姓男子還怪對方口氣差。騎車亂竄男子vs.警方：「年輕人不要那麼衝，我快70歲了，不需要對我大聲，我兒子也不敢對我這樣子，我要打他，我為什麼要打他，你告訴我，70歲對一個年輕人，我怎麼打，胡說八道。」

這起車禍發生在高雄鼓山區南屏路，65歲曹姓男子騎車橫越馬路，害人摔車還動手。

其他民眾：「沒有人會預期到你會從那邊騎出來啊，對啊，你好歹也要看一下，而且還從公車後面出來。」

其他民眾：「已經是理虧，你還跟人家這樣子吵架打架。」

其他民眾：「撞到他的那個人其實很錯愕吧，所以有可能口氣不好，但是打人就不對啊。」

被打的騎士暫時不提告傷害，雙方肇責警方釐清中，只是遇到突然鑽出來的機車害摔，還被拿安全帽K，騎士心裡一定很嘔。

