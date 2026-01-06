獨家》驗關新制上路... 檢驗廠商僅一家害塞櫃？ 報關業者質疑基隆關涉圖利

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為避免海運雜貨櫃淪為走私破口，高等檢察署與關務署於前年會議中決議，將加強查驗及效能，設置X光儀檢，杜絕雜貨櫃內挾藏違禁品進入國境。卻傳出，基隆某家業者在相關公告出爐前就提前布局，搶先運作，在無競爭對手的情形下，設定低消及訂定高於人工的檢查費。報關業者若不配合，貨物就會卡關，去年底一度傳出70多只貨櫃出現塞櫃情形。

相關業者質疑指出，建置相關設備前，必須租地建造倉庫，最快也需要半年的時間。關務署去年1月2日至2月10日始收受業者的申請文件，而基隆港國際物流公司卻在2月17日就開始試營運，其他家業者還在租地建倉庫，跑申請流程時，該公司就已開始作業。

該名業者表示，坊間流傳該公司實質為某立委及卸任立委、關務署退休高官共同組成，早在消息釋出前，掌握先機，等條文通過，馬上上路，否則怎麼會在核准之前就投入大筆資金租地、建倉庫，添購高價設備？且超過其他業者半年的時間差，檢驗、收費價格均由該公司訂定，其他業者只能等同年6月取得核准後，開始覓地建倉庫，跑完申請流程後，才能投入檢驗。

更有報關業者憤怒地說，目前僅有基隆港國際物流公司提供X光儀檢服務，海關疑與其沆瀣一氣，要求每次檢驗必須繳交3只貨櫃跑X光檢驗，否則其他的貨物通通卡關，去年底已造成70多只貨櫃塞櫃；且物流公司更訂定低消，要求20呎貨櫃需以4噸重量計費，40呎則以8噸計費，每只貨櫃都比人工檢驗高出2到3倍，等於要多支出數萬元，業者根本吃不消。

關務署基隆關回應指出，目前屬試運轉、宣導階段，所以建議業者分流，沒有要求強制交櫃，待其他業者投入後，會恢復市場機制，並無圖利問題。

基隆港國務物流公司則表示，為配合政府政策，成立海運快遞平台，過程均依相關公告規定合法進行申請，對於外界所稱公司由退休的高階關務人員及立委組成，有所介入，實屬空穴來風，並非事實。

此外，有關檢驗費用、訂定低消等情形，均是遵照關務署的相關規範訂定，在合理的範圍內進行收費，但因收費標準與業者有簽訂保密條約，不便說明。

關務署基隆關回應指出,現為試運轉、宣導階段,方建議業者分流,沒有要求強制交櫃,待其他業者投入後,會恢復市場機制,無圖利問題。

基隆港國務物流公司則表示,成立海運快遞平台過程均合法進行申請,收費標準與業者有簽訂保密條約,不便說明

基隆港國際物流公司設定低消,要求業者配合。

