獨家／驚恐！海鯤號潛艦海測液壓失效 X型尾舵操控全靠阿兵哥人力換生存

海鯤號潛艦海測液壓失效，X型尾舵操控全靠阿兵哥人力換生存。（資料照片／台船提供）

海軍司令部及台船一再對外強調海鯤號潛艦（舷號711）海上測試是在「最高標準、且已完備相關安全措施」下執行，一位在海鯤號服務的人士向《鏡報》爆料指出，海鯤號在第2次海測時，即發生令人警恐的狀況，當時液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」排隊，全靠接力式的人力輸出，才讓大家逃出生天。

對於海鯤艦差點就在海上拋錨的重大事件，海軍司令部回覆《鏡報》指出，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。

根據爆料者指稱的第2次海測時間是在今年6月26日，由台船進行第2次海上浮航測試。其測試項目是海鯤號再次依靠自身動力航行出海，進行系統驗證和操控能力測試。對於第2次海測的結果，台船公司對外表示，經評估測試結果均符合預期目標；完成第2次海上測試並進行必要的調校整備後，將會依計畫實施潛航測試，進入後續更深層的深水測試階段。

爆料者指出，當天海測是以電瓶充電方式出海，並進行相關測試，但是突然發生液壓系統全都失效，導致控制方向的X型舵完全不能動，只能「直直往前撞過去」，當下立刻將人員召集在潛艦後端的「舵機室」排隊，並將尾舵搖桿拿出，每個人都用手拚命搖轉，快沒力時立刻交棒，由下一任繼續搖，就在好幾個人輪流搖的情況下，才讓X型舵有點轉向。

爆料者進一步透露，當下伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭，用拖船的推力來影響海鯤號的方向，避免海鯤號因為X型舵失效而發生撞到其他船的事件。

熟悉海鯤號建造的人士指出，海鯤號潛艦的X型尾舵當初在設計上極為重視，因此除了有主系統外，還有多個備援系統，以應對液壓系統完全失效的極端情況。

他指出，潛艦通常配備多個獨立的液壓泵，因應安全起見是由不同的電力或輔助柴油機驅動。當主系統失效時，會立即切換到備用液壓迴路，為確保備用液壓迴路的安全性，還會另外搭配備用泵的電力，以確保能正常使用。

但如果真的發生所有液壓動力完全喪失，他說，最後手段就是進行機械式的「人工輔助」操作，也就是人員到潛艦後段的「舵機室」，用人力模式，透過連桿、齒輪或鋼纜系統，將船員的體力直接轉化為操作舵面的力量。

