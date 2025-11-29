獨家／驚恐！海鯤號潛艦海試居然沒有錨 爆料者：拿全體船員生命開玩笑

海鯤號潛艦海試居然沒有錨，爆料者批評這是拿全體船員生命開玩笑。（圖／台船提供）

蔡英文政府引以為傲的「潛艦國造」原型艦海鯤號（舷號711）目前風光進行5次海上測試（SAT），台船知情人士向《鏡報》記者透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑，也將造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲，萬一在海上發生任何災難，則將是賴清德政府必須面對的課題。

根據《船舶法》及其相關的《船舶設備規則》等法規，都明確規範船舶必須配備錨、錨鏈及繫纜等設備。爆料人士強調，這些規定是強制性的，所有合法登記的船舶在出港前都必須確保這些設備齊全且功能正常，並通過相關檢查才能出港，但海軍明知海鯤艦的錨機損壞、錨及錨鏈都無法安裝在海鯤艦的艦艙內，卻要求台船「沒有錨也要出港海測」，進行所謂的「政治出航」、「政治性海測」，企圖製造海鯤號興建工程正常的假象。

爆料人士更進一步透露，雖然有《船舶法》及其相關的《船舶設備規則》等法規，但海軍居然說《船舶法》是規範民間船舶，潛艦是軍艦，是特種船舶不受《船舶法》規範。他批評海軍簡直是目無法紀、國法，監察院實在應該好好介入調查潛艦國造中的公務人員違法、失職，以正官箴。

目前海鯤號潛艦進行第4次及第5次海測，其艦上是否已有錨機、錨及錨鏈？爆料人士表示，當時在乾塢進行岸測檢測時，因為壓力過大直接將錨機毀損，當時錨及錨鏈就直接掉在乾塢的地上，此外受損的錨機因為國內無法修復，因此還送回原廠修理，迄今還沒有運回台灣，因此後續所有的出港海測，艦上都沒有錨。

對於爆料者的指控，海軍司令部則不願證實海鯤號出海測試時，艦上是否有安裝功能完整的錨，但海軍司令部強調，海鯤號歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

不過，根據海軍的操作規程和國際海事法規，任何一艘合格的軍艦都必須具備完整的繫泊設備，這被視為「最低安全設備標準」（Minimum Safe Equipment Standards）；缺乏錨意味著戰備妥善率不足。退役的潛艦官員表示，海鯤號海測居然沒有錨，這不僅是一個設備缺失的問題，更是潛艦整體生存能力和操作風險管理的重大漏洞。

