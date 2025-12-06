獨家》驚悚!台南女警開違停紅單 竟遭民眾持斧頭砍傷

女警取締違規停車開紅單，遭民眾持斧砍傷。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南一位女警今天(6日)晚間在路邊開違停紅單，竟遭民眾持斧頭攻擊受傷，警方隨即將女警送往市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，該民眾被依現行犯逮捕，將以殺人未遂方向偵辦。

警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發單時，現場民眾突然持斧頭揮砍，女警閃避不及，所幸有穿防彈背心。

同仁與到場救護人員第一時間協助女警包紮止血，並送往市立醫院，院方表示，女警身上傷勢經急救後暫時穩定，仍需留院觀察與進一步治療。警方也派員到院關心，同時協助家屬了解傷勢狀況。

針對持斧攻擊的民眾，警方強調不容公權力遭挑戰，將該民眾以現行犯逮捕，往殺人未遂偵辦，絕不寬貸。

警方也提醒，員警在路邊取締違規停車，是為了維持交通秩序與用路人安全，民眾如對開單有意見，可以事後依管道提出申訴或救濟，而不是以暴力表達不滿。後續警方將檢討現場勤務配置與員警防護裝備，希望在維持執法強度的同時，也能降低前線人員面臨的安全風險。

