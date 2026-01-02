獨家／驚險！貨車後斗載2車上下交疊 後車一半懸空

高雄出現離譜的「疊疊車」。（圖／@koko231321 Threads）





高雄有民眾目擊一輛大貨車，後車斗載運兩輛車，而且是上下交疊的方式，底下的銀色自小客，後半部車身懸空，兩輛車看起來也沒有用其他綁繩固定，疑似只有上面的吊臂頂住，民眾嚇壞，後車也不敢靠近，停紅燈時還閃的遠遠的。對此，警方說，將通知駕駛到案，危險載運方式最高開罰1萬8。

兩輛車交疊放在車斗，被壓在下面的銀色車輛，一半車身整個懸空，看起來也沒綁，其他固定繩，撞到窟窿還得了，目擊者嚇一跳，路口監視器還原當時，民眾：「開過去了有沒有。」

事發在上個月31號下午3點多，黃色大貨車緩慢開過，民眾發現車身寫著，環保科技企業，猜測這上面載的是報廢車，車子到路口紅燈停下來，後面的深色轎車，就怕有危險躲的遠遠的，至少跟前面間隔兩台車的距離，就怕懸空的報廢車滑下來，畫面也引發網友熱議，「第一次看到，好猛的拖吊大哥」、「好慘的車，兩車俱損，不是自己的車，沒在意的啦」。

當時拖吊貨車交疊載著兩輛報廢車，就是停在建國三路跟中華三路口，也引發民眾關注。

該路口車流量大，民眾看到有駕駛，一口氣載兩輛報廢車，還上下交疊後面懸空，真的很驚險：「他如果沒有用好，（車子）直接壓下來就壓到我們，覺得很誇張。」「覺得超級危險，我怕他會．．．．．就是會遠離它（車子），不會騎在它後面。」

街訪民眾都說，要是遇到一定躲後面，閃得遠遠的，因為這離譜載運，車身已經超出貨車，上面有只吊桿，也無法穩定車子，而這種吊桿大貨車，用來載報廢車沒問題，但這樣已經違規，警方將通知駕駛到案說明開罰，高市三民所所長洪任宏：「對於裝載貨物超過規定之長度寬度高度，處新台幣3000元，以上18000元以下罰鍰。」

非當事拖吊車業者：「你報廢車這樣疊的話，講白一點的話超級危險啦，只要左右稍微抖動一下有沒有，真的會掉下來。」

連拖吊車業者都看不下去，說要是一個轉彎懸空的後車掉下來，這後果可不是，罰錢就能解決。

