獨家》驚！他跌落國道楠梓段險沒命 幕後金錢情感糾葛曝光
首次上稿 00:36更新時間 06:24
〔記者黃良傑／高雄報導〕國道中山高楠梓路段驚傳離奇事故，一名身分不詳的男子從自小客車後座跌落到中間車道上，險被輾過，所幸後方車輛千鈞一髮之際閃過，男子自行爬起離開。畫面流出引起網路熱議，警方懷疑內情不單純主動追查，原來摔下車的64歲王姓男子涉入債務問題，不願陪前女友去嘉義找現任女友才在國道上突然跳車，警方持續傳4人到案說明、釐清。
網友11月28日在社群網站上PO出一段影片，畫面顯示，一輛轎車行駛於國道1號北向353.7公里高雄楠梓路段外側車道，車輛左後車門突然打開，1名男子跌落車道滾了幾圈後，自行爬起穿越國道離開，緊跟著的後方車輛及時閃避，再後方的車輛駕駛也嚇得火速剎車。原轎車嚴重搖晃險些失控，所幸未發生車禍，但也沒有停車或回頭找摔車男。
警方觀看影片後覺得事有蹊蹺，29日主動展開調查，意外發現案情果然不單純。
據初步了解，跳車的王姓男子(64歲)因將前女友繼承的房子拿去設定抵押貸款花用，恐面臨拍賣，前女友要求他從中部到高雄處理債務，但不相信他的償還能力，要求開車載王再北上找親友簽連帶保證。
前女友和2名男子陪同王男，要求王男和他的現任女友(住嘉義)一起面對債務，雙方在車上協調不成，便要求王男陪同前往嘉義求現任女友協助解決債務。
王男疑不願波及現任女友，當車子上高速公路行經楠梓段時，高速下竟突然開門跳車，所幸後方車輛及時閃避，才幸運保住一命，警方調閱CCTV影像追查該車車主。
據了解，王男在高速公路跳車後，並未向警方報案，而是自行到義大醫院就醫，警方除依交通法規開罰3000至1萬8000元罰單，另針對公共危險等部分，將陸續傳喚車上4人說明，釐清案情後，再依法送辦。
