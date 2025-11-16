即時中心／潘柏廷報導

民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！

據傳，民進黨已拍板明年（2026）港湖議員提名4人，其中，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」的高嘉瑜也列入名單內。

對此，《民視》向黨內人士求證此事，黨內人士則證實，確定港湖會提名4人，但他也說，人選部分仍需透過初選決定，若同額則不用初選，而報名時間則在明年3月開跑。

獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相

民進黨前立委高嘉瑜在大罷免期間協助罷團。（圖／民視新聞資料照）

針對高嘉瑜拍板代表綠營參選港湖議員一事，黨內人士則說明並無此事，但若高嘉瑜能在初選中勝選，或剛好在同額名單，那麼高嘉瑜參選就會成定案；同時，黨內人士也強調，儘管高嘉瑜現在尚未表態，但已經開始勤走地方，正在積極經營港湖地區。



隨著地方選戰將在明年登場，有意參選的人士也正積極部署，至於高嘉瑜是否最終能贏過初選代表綠營參選港湖議員，就有待時間檢驗。

