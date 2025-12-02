獨家／高國豪「私約二嫂」兄弟開打！好友彈頭認「沒資格給意見」 出遊只能分開約
TPBL台灣職籃大聯盟新竹攻城獅球星高國豪，去年爆出「私約二嫂」事件，又因為此事兄弟鬩牆，去年12月傳出大哥高聖文、高國強兩人與高國豪二對一在蘇澳家族聚餐時上演全武行、雙方互告。身為高國強與高國豪的好友，彈頭表示，別人的家務事若對方不說，自己也不會問，「何況我自己婚姻也沒經營多好，沒什麼資格給人家意見！」
身為高國強、高國豪朋友 現出遊只能分開約
高國強與高國豪兄弟互告的案件，法院預計於12月10日宣判。高國豪本人稍早也在社群發出限時動態，強調該衝突並非自己故意挑釁，也深感懊悔願意承擔責任，未來球隊任何懲處都將全數接受，也會尊重司法判決。而彈頭是高國強與高國豪好友，之前除了會相約潛水出遊，經常一起吃飯、唱歌，高國強與高國豪也曾一起錄影推薦彈頭的專輯。
如今兄弟鬩牆，出遊也無法像過往一樣「三人行」，只能分開約。彈頭表示：「我會分開關心兩位，但我不會過問對方家務事，因為我也完全不知道實際內容，他們不說的話，我也不會問。」
以長輩身分開導 家務事不方便過問
彈頭表示，最近一次分別跟兩兄弟碰面大約半年多前，有去看高國豪的球賽，跟哥哥高國強則是約吃飯。做為兩人好友，彈頭說兩人也沒跟他訴苦，「他們家務事沒有讓我知道任何狀況，我也不適合太深入追究，我只能做一個老伯伯的榜樣，先把自己做好。」
彈頭透露，自己大兩兄弟快兩輪，跟兩人分開見面時，頂多就是說「要當有血緣的親兄弟不容易，還是希望你們真的能夠好好的」來開導兩兄弟，其餘外人實在很難介入，「他們就像我弟弟、妹妹，問了太尷尬。」
而彈頭自己的女兒卉晴也跟高國豪小孩歲數差太多，平常不會玩在一起，「我女兒每天都訂飛機票亂飛，都不知道去哪裡，我的更麻煩好不好？」
