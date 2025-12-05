獨家／高市早苗效應？日艦北返遭嚴密監控 共艦回報「竄經」呂宋海峽北返

日本春雨號軍艦北返遭解放軍嚴密監控，共艦回報「竄經」呂宋海峽北返。（圖／菲律賓海軍網站）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中共強烈反彈，日前在軍事態勢上也有明顯升溫。日本海上自衛隊村雨級驅逐艦「春雨號（舷號102）」在11月30日與菲律賓海軍完成聯合軍演後返回佐世保港時，遭多艘共艦尾隨而取道呂宋海峽之際，共艦居然用「竄經呂宋海峽北返」電文回報，其仇日的心態濃厚。

日本海上自衛隊村雨級護衛艦春雨號，是海自的通用護衛艦，具備反潛、防空及反艦作戰能力，是海上自衛隊的主力艦艇之一。春雨艦11月27日抵達菲律賓，並停泊在蘇比克的海軍作戰基地，並與菲律賓海軍在菲律賓專屬經濟區內的南海海域進行第3次菲律賓日本雙邊海上合作活動（MCA）。

據了解，當春雨艦完成聯合演習後，並將北返日本母港之際，中共在旁等待的數艘軍艦即立即向春雨艦逼近，企圖以優勢兵力干擾春雨艦的航行。雖然日本軍艦時而會經台灣海峽北返，但此時春雨艦卻走航程較遠的台灣東部海域北返，因此春雨艦在航經台灣南端的呂宋海峽之際，中共軍艦竟然發出「日艦竄經呂宋海峽北返」的電文，向中共解放軍回報。

而且就在春雨艦通過呂宋海峽，進入西太平洋後，共艦仍不放棄，繼續派遣軍艦尾隨，甚至還派出無人機進行偵搜，知情人士透露，其加大軍事作為較過往更為嚴密。而春雨軍艦並在今天（５日）清晨返抵佐世保軍港。

至於共艦使用「竄經」的文字，某位熟知海域監偵與觀通系統作業的海軍退將聽到共軍使用「竄經」這個用詞，立刻忍不住爆笑，直稱這是「戰鬥文藝」的用語。他回憶說，在民國5、60年代，當共軍艦艇出海時，國軍各個雷達站與作戰中心在描述共軍艦艇動態時，都是用「匪艦OO自峽北三都啟程南竄前往廣州」或是「匪艦XX自峽南汕頭啟程北竄前往舟山」，直至民國70年代，被國防部高層指正，作戰報告用詞應依專業用辭撰述，不得與政治作戰口號或用語混淆，才將「匪艦」改為「共艦」，「南竄」亦調整為「南駛」。

這名退將也感嘆說，每個時代的官方用詞用語都顯示出當時政治正確標準，從解放軍如此選用辭彙看來，兩岸思維模式還真是極度類似。

