獨家／高溫影響！大湖草莓季開跑產量少 首波每斤上看600元

苗栗大湖是「草莓王國」。（圖／東森新聞）





苗栗大湖是「草莓王國」，全國有近8成的草莓都出產於此，不過今年因為氣候高溫、閏月影響，草莓季也延遲，目前只有一間草莓園搶先開放讓民眾採摘，許多家長趁著假日帶小朋友一起來體驗。不過因為產量少，價格落在每斤500至600元不等，比量產期貴上2到3成，業者預估如果接下來天氣漸冷，價格才會逐漸下降。

遊客：「平常好像都是比較低的草莓園，這個是架高的，就是比較輕鬆可以採收。」

雖然採的輕鬆，但大家都不敢採太多，因為草莓產季剛出，價格不便宜，今年因為氣溫高加上閏年，11月草莓季才剛開始，平均價格落在一斤500到600元不等，比起量產時均價大約多了2至3成。

草莓園業者謝先生：「因為草莓季首波開始，每一個禮拜它只要天氣好，量就會越來越多，價格約莫落在500~600（元）之間，當然我們是隨著市場去波動，可能會比較便宜，也可能會比較貴，就完全看天氣。」

每年11月到12月，第一期的草莓剛採出來最耐放，但甜度還不太夠，第二期在1到2月這時候最大也最肥美，到了第三期2到3月之間草莓盛產，也是最好的採摘期，到了4月產量逐漸減少，這時候價格也會比較便宜。

草莓園業者謝先生：「東北季風都順利，寒流來也順利來的話，當然草莓也會越來越便宜，因為我們產量越大，那如果今天像去年一樣，秋老虎來冬天遲遲不來的話，價格就會很高。」

目前大湖草莓栽種面積大約500多公頃，幾乎佔了全國8成，只要日夜溫差大、光照充足以及有適量的雨水，種出來的草莓就能又甜又美，而大湖恰恰滿足這些條件，所以成為了草莓的故鄉，而採草莓也有小撇步。

草莓園業者謝先生：「草莓表皮只要是夠紅，然後種子有透紅，不要全紅就會甜了。」

今年氣溫偏高，颱風結束後秋老虎又現身，許多農民在11月初才陸續種草莓苗，產期也拉長延後，現在想吃恐怕就得多掏些錢。

