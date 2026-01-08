獨家／高股息ETF再吹「降息風」能續抱? 主動式ETF必買清單怎挑

財經中心／綜合報導

ETF 理財術成小資顯學，0056 這款老牌明星標的才宣布配息受到矚目，市場中也有不少主動式明星標的，如 00919、00984A、00982A 等。三立財經台《小資巴菲特》節目主持人李昕芸訪問到投資達人超馬芭樂王仲麟，教投資人如何選、如何看 ETF 配息策略及價值累積。

0056 口袋深穩配 0.866 元 連扛三季無降息壓力

王仲麟說，0056 才剛剛宣布配息，它為什麼還可以維持 0.866 元呢？各位可以想見，0056 也要到今年的第三季才能領到一筆新的現金股利，這代表在接下來的一月份、四月份以及七月份，它還有三個季度必須要吃老本。如果用比較好算的 0.9 元來算，0056 還要扛三季，代表口袋裡要有 2.7 元才算綽綽有餘。而根據官網可以查到的資料，0056 現在的口袋裡有 4.7 元，這表示在接下來的三個季度，它頂多只需要支付 2.7 元，所以它完全沒有降息的壓力。再加上它持有的個股，雖然 2026 年的股利雨量沒有特別大，但因為口袋錢夠多，且領到的息也還算不錯，所以 0056 的降息壓力會比較小。

00919 領息預期下滑 20% 現金口袋告急需靠老本墊補

至於其他的標的就不好說了。我們以大家比較期待、三月份要配息的 00919 為例。王仲麟分析，用同樣的邏輯來看，00919 剛換完股，檢視它在 2026 年領到的息，整體數字可能會比 2025 年下降 20%，這是第一個很大的壓力。第二點，它在三月跟六月還要配息兩次，以上次配 0.54 元來看，它還要扛兩個季度，口袋應該要有 1.08 元才沒問題。

但是大家去查資料就會發現，目前 00919 用來配息的現金股利口袋裡只剩 0.44 元，卻要扛兩季 1.08 元的配息。當然，它還有另一個「資本利得」的口袋，如果現金股利不夠，它可以透過賣股票來達成配息數字，但從正常角度來看，不論是口袋現金量還是第三季領息的預期，它的壓力都相對較大。

主動式 ETF 靈活度勝出 選股權重與科技純度成獲利關鍵

在資金動能的引導上，王仲麟認為，主動式 ETF 的靈活跟彈性在績效呈現上，確實比被動式來得好，這種強勢在 2026 年會繼續維持。主動式的初衷是為了擴大價差與資本利得，但我們要看標的的本質。例如 984A，它的名稱除了主動之外還有「高息」兩個字，這代表它雖然會買台積電、廣達，但一定的資金必須留在高息標的，甚至必須買金融股或遠傳這種相對穩健、不適合賺價差的股票，這導致 984A 在 2025 年的表現相對較弱。

反觀 981A 跟 982A，它們基本上全部都是科技股，迴避了非 AI 概念股。主動式最後比的就是操盤團隊的功力，即便兩家都認同同一檔股票，例如聖暉，982A 的比重擺得很大，981A 擺得很小，這權重的拿捏就是功力。截至目前為止，981A 在選股、換股與操作過程中的表現是比較好的。

