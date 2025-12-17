獨家》高虹安18日復職 提3首要工作施政：1天要當3天用

新竹市長高虹安表示，明早8點就會回到市府上班，復職後並將提出施政3大核心焦點，重建市民信任，並要1天當3天用。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安表示，明早8點就會回到市府上班，復職後並將提出施政3大核心焦點，重建市民信任，並要1天當3天用。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安助理費案二審17日撤銷貪汙罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高復職，而內政部則在今天下午回函准予復職。高虹安下午獲知後當下即表示，明早8點就會回到市府上班，復職後的首要任務是讓市政運作無縫接軌，並同步公開未來施政的3大核心焦點，強調將以「效率、福利、紀律」重建市民信任。

高虹安今天上午受邀出席新竹市十校藝術聯展開幕活動，是二審宣判後首度公開露面，當時內政部雖然還未回函准予復職，但高虹安心情明顯如釋重負，一到現場更是受到大批里長、支持者夾道歡迎，全程帶著喜悅的笑容，她坦言，「復職當然是愈快愈好」，感嘆這段時間已等待許久。

廣告 廣告

高虹安感性表示，自己背負著選民兩次的委託，1次是市長選舉，1次是反罷免投票，復職後定會1天當3天用，目標是讓市民感受到安定且進步的新竹。

面對重返市政工作後的施政目標，高虹安明確提出3大具體方向，展現其迅速重整市政節奏的決心。

高虹安下午接受本報專訪表示，首先她將加速推進停滯的建設，啟動專案檢視，盡速召開會議，親自逐一檢視包括新竹棒球場修繕、市區交通路網、校園工程等所有重要專案。她承諾將重新進行排程管理，確保每一項停滯的公共工程都能如期、如質完成。

其次則是聚焦全齡福祉政策，強化社會支持網。高虹安表示，在社會福利方面，將以「長輩、孩子與家庭」為核心，相關政策不會因政治風暴而停下。包括敬老卡升級、營養金發放、帶狀皰疹疫苗補助、日照據點擴增，以及推動數位教育「班班有大屏」等計畫，都將列為優先落實項目。

高虹安最後指出，建立嚴謹財政紀律，打造負責之城，是城市的長遠發展。她表示，「新竹不能當揮霍的城市，要當負責任的城市。」未來將堅持預算運用的透明與效益，確保市府經費每1分都花在刀口上，為城市的未來扎根。

隨內政部公文送達，高虹安長達1年5個多月的停職生涯正式畫下句點。地方政壇分析指出，復職後的黃金百日將是高虹安修復政治信任的關鍵期，隨著明日正式重返市長辦公室，高虹安將以這3大施政方針作為行動綱領，帶領新竹市政府團隊重新出發，用實質的施政成績單回應民意的期待。

【看原文連結】