獨家》高金素梅曾募集中國製筷篩 檢調將釐清有無中共介入

〔記者王定傳、林慶川／台北報導〕無黨籍立委高金素梅今驚爆被檢調搜索；據了解，檢調這次偵辦主力著重於高金素梅涉利用人頭詐領助理費外，另一部分則是釐清，曾任職立委高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於2022年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越在一審獲判無罪，審理過程中，確認這批快篩是由高金素梅所募集、提供，將釐清這批中國製快篩輸入過程是否符合相關規定，進一步調查背後有無中共介入。

越秋女被控於九合一大選期間，藉由管道取得大量的廈門寶太生物科技有限公司(BIOTIME)所生產的「新狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等防疫物資，透過個人LINE及電話，另親自或委由競選團隊成員有系統性地陸續發放快篩試劑、N95口罩與酒精物資給給地方社區團體與選民。

地方社區團體與選民包含：古樓文化健康站、丹林部落文化健康站、大後部落文化健康站、文樂文化健康站、南和文化健康站、來義鄉職業駕駛互助會、望嘉重機械職人聯合會、基督教拿撒勒人會丹林教會、望嘉文化健康站、來義文化健康站、玫瑰聖母堂等11個團體及6位選民。

審理過程中，越秋女辯稱，當時疫情嚴重，有人捐助快篩試劑至高金素梅立委辦公室，她擔任志工負責發送發放N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，且為區辨發放單位而貼上「越秋女關心您」貼紙作為區隔，並無授意他人將文宣與快篩併送，且她是在2022年7月30日才在高金素梅的臉書上宣布參選，發放物資行為與她參選無關。

一審合議庭則認定，越秋女雖有發放快篩試劑等物資行為，但她所發放的物資是由高金素梅所募集、提供，且發放行為與擔任高金素梅立委助理職務間，具有合理關聯性；部分快篩試劑貼有「越秋女關心您」貼紙，雖顯露她有意藉此爭取民眾好感、增加姓名能見度，但尚屬有意從事政治工作者，對民眾所展露的親切、友善、寒暄等人情往來，相關收受者未認知到「收受快篩試劑等物資」與「約使其投票」二者間有任何對價關係，於去年8月間判越秋女無罪。

