獨家／高鐵APP只能取1張票！兒衝進閘門、媽怨遭「卡關」

有媽媽買兩張車票，帶4歲兒子搭高鐵。（圖／東森新聞）





有媽媽買兩張車票，帶4歲兒子搭高鐵，用手機刷條碼進站，兒子先衝進閘口後門就關上，媽媽還在站外求助站務人員，不滿對方態度消極不願通融，堅持說規定就是要領實體票才能進站，對此高鐵回應，站務人員當下遭乘客以不雅言語辱罵，後續也協助旅客到月台電梯口關心安全！

當事家長vs.站務人員：「你為什麼要這樣刁難我，（我沒有刁難妳，我已經叫人出來了。）」

媽媽情緒激動向站務人員喊話，因為高鐵快要趕不上。

當時媽媽透過高鐵APP下訂自己跟4歲小孩的商務艙車票，用手機掃描進站，但小孩先跑進去，閘門立刻關上，媽媽一個人留在外頭向站務人員求助，但不滿對方態度消極，只說多人同行一筆訂單，同行者沒有使用高鐵APP無法分票，另一個人就要取「實體票」才能進站。

廣告 廣告

當事乘客湯小姐：「他（站務人員）就是這樣子，買了票就是要取票，他就這樣蹬著我，然後頭有點歪跟我說，買了票就是要取票，沒取票就是不能進，當時一下反應不過來，就是我要把我小孩丟在那邊去取票嗎？」

事發在2號傍晚，媽媽帶著4歲大兒子，從左營搭車回台中，刷卡進站出問題，兒子在站內媽媽還沒進站，距離發車只剩10分鐘，擔心排隊取實體票趕不上，又不放心4歲兒子獨自在進站口內，當下天人交戰。

其他家長：「應該是個案吧，因為他（小孩）也有過是往前跑，但是他會在那邊等我，然後服務人員會幫忙打開閘門，6歲以下小孩確實可以寬容吧，因為本來就很難控制，但是這個可能又是另外一個問題，小孩可能也要自己顧好啊，不是說都是別人問題啊。」

根據高鐵規定，一張訂單有多張車票，就要匯入同行者APP或是拿紙本票才能進站，選擇孩童票查詢時，也會跳出注意事項，提醒孩童未持有手機，整筆訂單請選擇其他通路取票。

高鐵回應，站務人員第一時間主動協助孩童以人工方式出站，當下即使遭旅客以不雅言語咆哮，後續也協助旅客到月台電梯口關心安全，高鐵也呼籲旅客，如有需求皆可向站務人員尋求協助。

更多東森新聞報導

獨家／5人叫1車！司機拒絕超載挨罵 乘客還拿小費望通融

後座女頻回頭引警注意 男友通緝被逮求通融

疫情失業房租遲繳收斷水電通知 房客盼通融

