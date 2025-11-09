獨家／高階筆電晶片平台延遲 輝達撼動蘋果霸業遇阻

輝達意欲挑戰蘋果在頂規筆電霸業的野心，遭到輝達、聯發科晶片平台開發不順的阻礙。

輝達稱霸雲端AI市場後，計畫打造高階筆電晶片平台N1X，以超強AI算力、搭配近似蘋果筆電的輕薄與長續航力，重新定義筆電「夢幻機型」、正面挑戰全球高階筆電霸主蘋果。然而供應鏈透露，輝達挑戰蘋果霸業的野心，卻因N1X進度不順，亮相時程一再延後，由今年中、一路遞延至明年第二季底，輝達能否用夢幻筆電一舉撼動蘋果，還要再等半年多才知道。

現有筆電效能的主角是英特爾x86架構CPU，但是，靠著GPU從電競通吃AI市場的輝達，對於以GPU取代x86 CPU、用GPU翻轉筆電市場懷抱野心，為了完成這個大業，輝達在筆電的對決對象則選擇業界的最高標準：蘋果。

廣告 廣告

蘋果筆電從1000美元（約當於新台幣3萬元出頭）起跳、遠超過一般筆電平均單價約600美元（不到新台幣2萬元）上下，但是在系統穩定性、高記憶體頻寬、生態系加持下，還是讓蘋果登上全球第五大筆電品牌。

尤其是搭載蘋果高階晶片的頂規MacBook Pro，售價高達3199美元～3999美元（台灣蘋果官網定價10.99萬元～13.49萬元）不等，還是廣受音樂界、設計圈、影視從業人員、程式開發人員、工程領域、科學界等專業領域的歡迎。而這樣高階、專業的產品定位，就是輝達鎖定用GPU翻轉筆電市場的優先目標。

供應鏈透露，輝達早在2023年第四季就啟動代號為N1X的高階筆電晶片平台，整合聯發科開發的ARM核心處理器、輝達最擅長的GPU，N1X所打造的筆電將運行微軟作業系統，能做一般的文書處理、上網瀏覽之外，最重要的是，N1X的AI算力在800TOPS以上，與搭載輝達最新RTX5070獨立顯卡的筆電差不多，這代表，用N1X打造的筆電，不僅能當成電競筆電打3A大作級的電動，更可以讓AI訓練工作者、研究人員不用上雲端就能微調AI模型，是真真正正的AI PC。

對比於蘋果筆電、現有的英特爾平台筆電來說，打電動跟微調AI模型的能力，正是蘋果高階筆電的「軟肋」，「沒有人用蘋果頂規筆電在做AI」，而大部分的3A遊戲大作在蘋果筆電上的體驗不好。至於算力則是英特爾的致命傷，因為英特爾為了所謂的AI PC需求推出最新處理器Panther Lake平台，將CPU、內建GPU與NPU的算力加總也才180TOPS，對AI新創、從業人員來說不實用。

而輝達就連N1X打造的頂規筆電該有什麼樣的外觀、電池續航力，都考慮進去了。供應鏈指出，在輝達的規劃中，用N1X打造的筆電，機身輕薄度可望跟蘋果筆電看齊，連電池續航力都有機會接近蘋果高階筆電的20個小時，屌打現在英特爾CPU搭配輝達獨立顯卡筆電的笨重機身、續航力多低於10小時。

由於N1X平台堪稱是筆電界的「夢幻機型」，輝達又將市場對標蘋果頂規MacBook Pro，也就是售價可能高達4000美元、意即新台幣13萬元以上。

然而，正因為N1X外觀、效能、電池續航的目標都太「夢幻」，業界人士透露，N1X開發過程一波多折，原先輝達規劃N1X在今年5月Computex，就由輝達執行長黃仁勳在主題演說舞台上親自揭曉，首批搭載N1X的筆電則預計今年11月亮相，可是，微軟測試N1X後，要求輝達、聯發科修正的缺陷高達數百個，晶片的開發時程受到影響，N1X亮相的時間點先延到明年2月、接著又第三度延後至明年第二季底。

換言之，N1X最快能亮相的時間點，約莫是明年COMPUTEX舉行期間，輝達能不能一舉撼動蘋果在高階筆電的霸主地位，還要等超過半年才能見分曉。



回到原文

更多鏡報報導

輝達夢幻筆電受挫／黃仁勳曾說「看到英特爾就想跑」 如今他做了驚人決定

輝達夢幻NB受挫／輝達、聯發科聯軍 威脅蘋果高階筆電6成江山

筆電今年回溫 出貨可望年增2.2% 東南亞崛起吸走中國2成產能