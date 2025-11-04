(獨家)高雄企業家遠赴非洲馬拉威 鑿十八口井濟貧弱 以行動傳遞台灣溫暖

施鴻森(右二)邀請當地國際扶輪社朋友前往馬拉威實地參訪，親眼見證村民取水的喜悅與感激之情。(施鴻森提供)

來自高雄的企業家施鴻森，近年來積極投入國際公益行動， 關懷的觸角跨越萬里，伸向非洲馬拉威。去年，他與高雄扶輪社及多位好友共同出資，於馬拉威北部偏遠的Chitipa縣完成十八口深井的鑿建工程，為當地長期飽受缺水與疾病困擾的村民帶來清潔、安全的飲用水，深獲當地居民與酋長的感謝與敬重。

馬拉威位於非洲東南部，是全球最貧困的國家之一，農村地區基礎建設落後，居民主要依靠河水維生。施鴻森表示，Chitipa縣居民長年以河流作為飲用與生活用水來源，河水人畜共飲，水質極度混濁，造成霍亂與腸胃疾病頻發。每逢雨季來臨因飲水污染導致的疾病甚至成為村民死亡的高峰期。目睹這樣的景況，他深受觸動，毅然決定親自投入援助。

為確保水源品質，施鴻森聘請當地專業團隊，將每口井鑿深達六十公尺，並在完工後將水樣送往國家檢驗單位化驗，確認完全符合飲用水標準，才正式交付使用。他強調，「要幫助人，就要幫得徹底，不只是挖出水，更要讓村民喝得安心。」這樣的堅持也體現出台灣企業家嚴謹務實的精神。

十八口井陸續完工後，施鴻森邀請當地國際扶輪社朋友前往馬拉威實地參訪，親眼見證村民取水的喜悅與感激之情。當地酋長在致詞時多次提及「Taiwan」，表示這些來自遙遠東方的朋友，不僅改變了村莊的命運，更為他們帶來了希望與尊嚴。村民紛紛以傳統歌舞表達謝意，那一刻台灣的溫暖在非洲大地上閃耀。

施鴻森表示，他並非為了名聲，而是希望透過具體行動讓世界看見台灣人的善意與力量。「我們有能力，也有責任去幫助那些最需要幫助的人。只要有人因為我們而少受一分苦，這趟旅程就有了價值。」他說。

未來，他計畫持續推動非洲淨水與教育援助計畫，讓更多偏遠地區的孩子能喝到乾淨的水、接受基本教育。從高雄到馬拉威，施鴻森以實際行動書寫「跨國善行」的新篇章，用一口口清泉串起兩地人民的情誼，也讓「台灣人的愛心」成為世界上最動人的風景。

