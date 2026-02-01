獨家！高雄果農實力大賽 依外觀、口感選出「芭樂冠軍王」

民視新聞／綜合報導

「芭樂控」應該都注意到，市面上的芭樂最近不便宜，但更值得關注的是，在高雄的一場果農實力大賽，專家依據芭樂的外觀、口感等整體品質，嚴謹評分選出了芭樂冠軍王，一起到農地看看好吃的冠軍芭樂，是怎麼種出來的。

好幾組優秀農友種植的番石榴和蜜棗，一字排開，由評專業審團依據糖度、口感等多項指標進行評分，燕巢區農會舉辦番石榴及蜜棗品質評鑑競賽，經過激烈的競爭，名次出爐。

芭樂評鑑冠軍是他，70多歲的農友謝萬生，來到他的芭樂田，一顆顆套袋後的盃樂映入眼簾，相當壯觀，不僅防蟲，也能讓果皮更漂亮。

從事芭樂種植已經有約20年，還沒退休時，就一邊工作一邊擔任假日農夫，現在退休後，擔任全心全意投入，而他種植的芭樂會這麼好吃，就是因為使用有機肥，而且農藥用的少。

燕巢區番石榴種植面積高達1153公頃，年產值11.5億元，居全市之冠，因為獨特的泥火山地質，含有多種微量元素，也讓這裡的芭樂格外香甜。

