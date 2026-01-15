獨家》高雄某私立雙語國小驚爆腸病毒群聚感染 疑似家長隱匿小孩病情未通報
[Newtalk新聞] 高雄市某私立中學國小部，近日爆出有家長疑似隱匿小孩腸病毒病情，未通報學校亦未居家自主管理，仍堅持到上課，導致班上同學及家人群聚感染，受害人數至少10人。其他家長投訴指出，該名學生家長自始至終規避責任，甚至反控遭到「集體霸凌」。衛生局派員至該校調查，也僅釐清學校未失職，未追究疑似傳染源頭的學生家長責任，引起該班其餘家長不滿，正醞釀連署拒絕子女與該名學生同班，也要求衛生局秉公查明真相。
該雙語國小五年級某班一位女學生，上週雙手手掌開始出現紅疹水泡，同學懷疑可能是腸病毒，但她先解釋是食物過敏，後又改口吃火鍋被燙傷，仍每天到校上課，直到1月12日，該位女同學就讀於同校三年級的弟弟出現腸病毒症狀，校方立即通報教育局及衛生局，通知家長強制將其帶回，此時校護回頭追查姊姊，認定是疑似個案，也一併要求家長帶回。但1月13、14日適逢考試日，女同學家長不顧其他家長強烈反對，堅持把女兒送到學校，校方不得已只好挪出一間會議室讓其單獨應考。
該名女學生座位後面的同學，1月12日首先出現發燒情形，隔天即出現腸病毒症狀，接著陸陸續續又有6位同學也發病，均依規定在家自主管理7天，其中一位較為嚴重，目前住院治療中。在班上24位同學中，目前有7位確診、1位通報疑似案例，已達班級人數的1/3，以小學高年級來說比例相當驚人。校方也決議自1月16日至20日，該班採取彈性學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習；若家長因照顧或其他因素無法讓孩子在家學習，學生仍可到校，由學校協助安排。
據了解，該位女學生的家長，男方是某軍醫院醫師，女方為護理長，平日在學校作風強勢，被私下封為「醫療界的驚世夫妻」。由於過度重視小孩的課業成績，對老師動輒下指導棋，女方經常不分晝夜、平日假日，傳訊息、打電話給老師，要求即時回覆，月考完當天必定詢問老師自己孩子有沒有「前三名」，造成老師的壓力。多位老師在不堪其擾下紛紛求去，校內也沒有其他老師願意帶這一班，一度只能找代理老師勉強接手，對學生學習成效影響極大。
該位女學生的醫師爸爸稱以為孩子只是過敏、濕疹，夫妻倆至今對於班上其他被傳染的孩子和家長們沒有一句抱歉或解釋，從頭到尾在班級Line群組中神隱，卻又在外頻頻放話，開口閉口孩子有「受教權」，嗆聲誰也不能阻止女兒去學校上課，面對其他家長為保護兒女提出的質疑，反而指稱是遭到「集體霸凌」。校方迫於家長的強硬態度，無奈不敢違抗，只得讓腸病毒疑似個案繼續在校園四處活動。其他家長不滿表示，該位女學生的家長只強調自己小孩的受教權，那他們的小孩受教權又在哪裡？
這些家長表示，該位女學生的家長1月4日曾帶女兒就診，但面對質問不願說明究竟是否為腸病毒，她們受限於個資法，無法要求醫師公開該名女學生的病歷，唯一希望高雄市衛生局介入，以公權力查明真相，即使該名女學生目前的水泡已結痂，但如果確實是醫師或家長隱匿小孩腸病毒疫情，導致後續造成至少10人被傳染，相關責任必須追究到底。
這些家長合理懷疑，該名女學生的弟弟感染腸病毒，來源很可能就是姊姊。她們說，甚至連確診學生的家人也被波及，有一位傳染給讀國中的姊姊，一位傳染給唸幼稚園大班的妹妹，還有一位傳染給僅僅只有1歲4個月大的弟弟。更令這些家長氣憤的是，腸病毒重症的致死率約10%至25.7%，尤其5歲以下的幼童風險更高，該名女學生的家長本身均是醫護人員，明知自己的女兒很可能得到腸病毒，基於避免傳染給他人的原則，應該留在家中休息，卻還是堅持把她送到學校，簡直就是把他人的健康與生命當成兒戲。
更多Newtalk新聞報導
高雄毒駕逆向毀5車 2孩童險遭撞！駕駛4毒品皆陽性
變電所巡檢班長遭電動鐵門夾死！台電：全力協助後續事宜
其他人也在看
悚！ 國小女童校門口遭勒脖拖行 民眾勇奔救人
桃園市 / 綜合報導 桃園市這起恐怖的隨機攻擊案，所幸被勒脖攻擊的女學生，大聲呼救後，由路過的機車騎士和附近的社區保全成功解救脫困。而學校方也緊急發出一封家長安全教育的信，表示事發當下已經和警方一同處理，而女學生經過學務處老師安撫及護理師觀察後，已經由家長接回家。國小校長說：「來，好有禮貌喔。」國小校長站在馬路口，親力親為，守護準備上學的孩童，會這麼嚴謹全是因為，12日傍晚桃園這間國小的校門口，發生一起隨機攻擊案。當時一名女學生，被陌生女子勒脖攻擊，驚險場面讓路過民眾全都嚇壞，立即衝上前制止，一名機車騎士第一時間，衝過去拉開女子，接著附近社區的保全，也急匆匆幫忙女童脫困，還有熱心民眾也上前關心狀況。營救女學生保全邱先生說：「第一，是緊急啦，第二，是我也不希望人家傷害小朋友，對我來講，只有職責所在，不管說是社區的，還是其他小朋友都一樣。」沒有猶豫沒有考慮，看見女童有難，保全只帶著交管棒，就衝去救人。營救女學生保全邱先生說：「本身有小孩，也不希望其他人傷害小孩，就立馬不管是任何小朋友，就一定會上去救。」不顧危險先救人再說，回想事發當下保全仍心有餘悸，而學校方也緊急發出給，家長安全教育的一封信，信裡寫下校方接獲消息，立即和警方一同處理，至於女學生脫困後，立即離開現場並到校求助，經過學務處老師安撫及護理師觀察後，由家長接回家，消息一出也讓家長人心惶惶。附近民眾說：「我會很擔心，這樣子一個人走在路上，然後遭人家這樣子，我會很擔心，最好是親自接送。」附近民眾說：「會煩惱啊，我都每天(接)送。」放學時段人來人往，這次女子街頭攻擊女學生，好在有熱心民眾相助，才讓這場驚魂劇平安落幕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 46
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 34
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 8
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 75
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 35
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 141
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 285
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 228
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 22
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 13
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 22 小時前 ・ 109
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 8
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 228