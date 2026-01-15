獨家》高雄某私立雙語國小驚爆腸病毒群聚感染 疑似家長隱匿小孩病情未通報

高雄市某私立中學國小部，近日爆出有醫師家長疑似隱匿小孩腸病毒病情，未通報學校亦未居家自主管理，仍堅持到上課，導致班上同學及家人群聚感染，其他家長站出來要求衛生局查明真相。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 高雄市某私立中學國小部，近日爆出有家長疑似隱匿小孩腸病毒病情，未通報學校亦未居家自主管理，仍堅持到上課，導致班上同學及家人群聚感染，受害人數至少10人。其他家長投訴指出，該名學生家長自始至終規避責任，甚至反控遭到「集體霸凌」。衛生局派員至該校調查，也僅釐清學校未失職，未追究疑似傳染源頭的學生家長責任，引起該班其餘家長不滿，正醞釀連署拒絕子女與該名學生同班，也要求衛生局秉公查明真相。

廣告 廣告

該雙語國小五年級某班一位女學生，上週雙手手掌開始出現紅疹水泡，同學懷疑可能是腸病毒，但她先解釋是食物過敏，後又改口吃火鍋被燙傷，仍每天到校上課，直到1月12日，該位女同學就讀於同校三年級的弟弟出現腸病毒症狀，校方立即通報教育局及衛生局，通知家長強制將其帶回，此時校護回頭追查姊姊，認定是疑似個案，也一併要求家長帶回。但1月13、14日適逢考試日，女同學家長不顧其他家長強烈反對，堅持把女兒送到學校，校方不得已只好挪出一間會議室讓其單獨應考。

該名女學生座位後面的同學，1月12日首先出現發燒情形，隔天即出現腸病毒症狀，接著陸陸續續又有6位同學也發病，均依規定在家自主管理7天，其中一位較為嚴重，目前住院治療中。在班上24位同學中，目前有7位確診、1位通報疑似案例，已達班級人數的1/3，以小學高年級來說比例相當驚人。校方也決議自1月16日至20日，該班採取彈性學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習；若家長因照顧或其他因素無法讓孩子在家學習，學生仍可到校，由學校協助安排。

據了解，該位女學生的家長，男方是某軍醫院醫師，女方為護理長，平日在學校作風強勢，被私下封為「醫療界的驚世夫妻」。由於過度重視小孩的課業成績，對老師動輒下指導棋，女方經常不分晝夜、平日假日，傳訊息、打電話給老師，要求即時回覆，月考完當天必定詢問老師自己孩子有沒有「前三名」，造成老師的壓力。多位老師在不堪其擾下紛紛求去，校內也沒有其他老師願意帶這一班，一度只能找代理老師勉強接手，對學生學習成效影響極大。

該位女學生的醫師爸爸稱以為孩子只是過敏、濕疹，夫妻倆至今對於班上其他被傳染的孩子和家長們沒有一句抱歉或解釋，從頭到尾在班級Line群組中神隱，卻又在外頻頻放話，開口閉口孩子有「受教權」，嗆聲誰也不能阻止女兒去學校上課，面對其他家長為保護兒女提出的質疑，反而指稱是遭到「集體霸凌」。校方迫於家長的強硬態度，無奈不敢違抗，只得讓腸病毒疑似個案繼續在校園四處活動。其他家長不滿表示，該位女學生的家長只強調自己小孩的受教權，那他們的小孩受教權又在哪裡？

這些家長表示，該位女學生的家長1月4日曾帶女兒就診，但面對質問不願說明究竟是否為腸病毒，她們受限於個資法，無法要求醫師公開該名女學生的病歷，唯一希望高雄市衛生局介入，以公權力查明真相，即使該名女學生目前的水泡已結痂，但如果確實是醫師或家長隱匿小孩腸病毒疫情，導致後續造成至少10人被傳染，相關責任必須追究到底。

這些家長合理懷疑，該名女學生的弟弟感染腸病毒，來源很可能就是姊姊。她們說，甚至連確診學生的家人也被波及，有一位傳染給讀國中的姊姊，一位傳染給唸幼稚園大班的妹妹，還有一位傳染給僅僅只有1歲4個月大的弟弟。更令這些家長氣憤的是，腸病毒重症的致死率約10%至25.7%，尤其5歲以下的幼童風險更高，該名女學生的家長本身均是醫護人員，明知自己的女兒很可能得到腸病毒，基於避免傳染給他人的原則，應該留在家中休息，卻還是堅持把她送到學校，簡直就是把他人的健康與生命當成兒戲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄毒駕逆向毀5車 2孩童險遭撞！駕駛4毒品皆陽性

變電所巡檢班長遭電動鐵門夾死！台電：全力協助後續事宜

1歲4個月大的男嬰手掌開始紅腫潰爛。 圖：家長提供