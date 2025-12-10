獨家》高雄檳榔攤兇手重回案發地冷血觀察 鞋子沾染血跡露餡

呂姓男子於案發地不到100公尺娃娃機店騎樓地，遠距離觀察命案現場。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市呂姓男子涉嫌持刀砍死檳榔攤王姓老闆娘，鑽無尾巷、小路繞一大圈後，重回案發地不到100公尺娃娃機店騎樓地，遠距離觀察命案現場，警方清查周邊可疑人士，發現呂男鞋子沾染血跡，比對鄰居拍攝殺人畫面，當場將呂男依殺人罪嫌逮捕；檢警下午相驗以釐清死因。

呂姓男子多年前曾替王姓婦人兒子林姓男子籌措3萬元毒品案保釋金，今天前往鳳山區光遠路一家檳榔攤，要向林男討債未果，與王婦發生口角，女男一時氣憤，持刀砍殺王婦多刀，造成左胸及左肩中刀，當場沒有呼吸心跳，失去生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。

呂男殺人後徒步逃逸，往光遠路70巷逃竄，先將兇刀丟棄一部車輛下方，再鑽無尾巷到停車場，又走小路回到光遠路，站在一家娃娃機店騎樓地，距離命案不到100多公尺，遠距離觀察命案現場。

警方據報到場處理，現場拉起封鎖線，根據鄰居提供歹徒穿黑衣特徵，清查周邊可疑人士，發現一名可疑黑衣男子站在娃娃機店騎樓地，遠距離觀看命案現場，上前盤查黑衣男子，發現鞋子沾染血跡，將他帶到檳榔攤命案現場。

警方比對鄰居拍攝殺人畫面，以及呂男逃逸監視器畫面，確認他是嫌疑人呂姓男子，呂男一度否認犯案，經警方出示監視器等畫面，呂男才坦承殺人，帶同警方於附近起獲兇刀。

檢警今天下午相驗，以釐清王婦確切死因，全案依殺人罪偵辦。

