獨家》高雄港旅運中心造價50億 旅客批落伍：沒有輪椅族優先通道

旅客指控高雄港旅運中心沒有輪椅族優先通道，非常落伍。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕麗星郵輪探索星號昨晚返回高雄港，今天凌晨搭載逾千名旅客出港。但旅客等待登船過程，造價50億的高雄港旅運中心竟無輪椅族優先通關服務，讓身障者屈身歪頭坐著輪椅跟著一般旅客等叫號、排隊，民眾PO網怒批：「真是非常的落後落伍啊！」對此，高雄港務分公司釐清中。

網友發文指控，高雄港旅運中心真的是讓人覺得傻眼又暈倒，「是上個世紀(第三世界)的服務水準嗎？居然沒有提供殘障輪椅人士，優先check-in通道？」因1位重度傷殘坐輪椅的妹妹，竟然跟著一般旅客等叫號，然後再去排隊，等進電梯，才能上樓開始排隊check-in。

廣告 廣告

網友表示，從1989年第一次在加拿大搭郵輪到今天，「我從未遇到任何一個郵輪碼頭，沒有想到或提供殘障輪椅人士進出的特別通道。」更可笑的是，所有負責叫號的服務人員，只能睜眼看著坐在輪椅上的妹妹，然後說沒有聽過高雄港旅運中心「有提供殘障輪椅的特別通道！」怒批：「真是非常的落後落伍啊！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

麗星郵輪取消高雄南向菲律賓3航程 海洋局、港務公司說話了

獨家》麗星郵輪探索星號取消菲律賓3航程轉日本 船公司提配套措施

日經亞洲：Meta撤資 台灣事實查核中心陷營運危機

高山下雪機會來了！大陸冷氣團明晚報到 急凍到下週一早上

