獨家》高雄熊哭哭了！吉祥物慘遭破壞「塞滿手搖飲」

位於中央公園的高雄吉祥物「高雄熊」疑遭人破壞後，被遊客誤當成垃圾桶。高市府獲報後，緊急派員清理垃圾，並將後方空洞封住，避免再被當垃圾桶亂丟。（公園處提供）

高雄聖誕生活節近日在中央公園登場，吸引數十萬名遊客湧入朝聖，但熱鬧背後也浮現環境亂象。有網友直擊，擺放多年的裝置藝術公仔、高雄吉祥物「高雄熊」疑遭人破壞後，被遊客誤當成垃圾桶，塞爆手搖飲杯、食物袋子等垃圾，畫面曝光後網友炸鍋，直斥「沒有公德心」、「熊熊哭哭了」。高市府獲報後，緊急派員清理垃圾，並將後方空洞封住，避免再被當垃圾桶亂丟。

從照片可見這隻裝置藝術「高雄熊」背後出現明顯破洞，內部被塞滿手搖飲紙杯等垃圾。網友PO文直言，「這東西真的是垃圾桶嗎？還是只是公共藝術品後面有一個洞就整個被塞滿垃圾？」更酸稱若不是垃圾桶，「那台灣人的素質也是非常優秀」。

高市議員黃文益表示，高雄熊內部設有電路與燈具，原本後方僅有電器出入孔，疑遭人為破壞，導致遮板脫落，洞口外露後，竟被民眾陸續投入垃圾。（黃文益提供）

高雄吉祥物「高雄熊」近日宣傳高雄聖誕生活節活動。（摘字高雄熊臉書）

PO文還釣出「高雄熊」官方帳號回應「???」，眼睛泛淚、委屈貌的表情符號，網友連忙安慰「熊熊不要難過」，網友也痛批，「高雄熊在這個位子這麼多年從來都不是垃圾桶」、「一堆人就手賤啊！無所不塞！」、「不要糟蹋高雄」。

對此，觀光局則回應，接獲民眾反映後，已派員了解，公園處已完成垃圾清理，並將後方空洞封起，初判為後方板件脫落後遭人塞入垃圾。後續將評估是否移置該公仔，或以新版高雄熊替換，以避免類似情況再度發生。

對此，高市議員黃文益表示，他第一時間到現場查看，發現內部設有電路與燈具，高雄熊疑遭人為破壞，導致遮板脫落，洞口外露後，竟被民眾陸續投入垃圾，「有人先丟，後面的人就跟著丟，以為那是垃圾桶」。

黃文益指出，事件曝光後他立即通報市府相關單位，經確認場域由公園處管理，公園處已先行清除垃圾，並進行初步封補，後續將由觀光局接手協調修復事宜。他強調，該裝置並非垃圾桶，「不管是高雄人或外地遊客，破壞公共藝術都不應該」，必須好好愛惜環境。

