獨家／高雄版飼料姐！ 高醫商圈餵鴿引來米奇 衛生堪憂

高雄高醫對面的人行道，被民眾直擊時常有成群的大老鼠出沒，因為有一名婦人幾乎每天下午都會拿蔬菜、穀物、爛水果，甚至是咖啡豆去餵食附近的鴿子，這也把附近的老鼠餵得肥滋滋。但這餵食點的對面是高醫急診室，周邊商圈又有不少賣吃的店家，讓很多民眾對衛生環境堪憂。餐飲業者也因為老鼠太多，刻意在門口做隔板，防老鼠進家門。

好幾隻老鼠在人行道旁竄來竄去，每隻都胖嘟嘟、肥滋滋，原來還真的有人在餵食。民眾：「原來是真的有人在餵啊。」

婦人帶著一大袋飼料出現，周邊的鴿子瞬間聚集過來，婦人開始把蔬菜、玉米撒在路旁，飼料都還撒到鴿子全身，像洗澡一樣變成飼料浴。婦人沒停手繼續撒，餵養鴿子意外連米奇大軍都被引來，鼠輩鴿子共享，把路面弄得髒兮兮。

路過民眾：「你還在那邊餵喔，我叫警察來抓喔。」

今（24）日下午1點多重回現場，再度直擊婦人又來撒飼料，被發現她快速騎車溜了，留下滿地的廚餘和飼料，再度引來一堆鴿子老鼠。

這名婦人都會在高雄十全路旁邊的人行道撒穀物、撒廚餘、撒飼料，引來一堆鴿子跟老鼠。而周邊就是高醫商圈，對面就是高醫急診室，也讓附近民眾覺得，這衛生令人堪憂。

附近民眾vs.記者：「這樣子造成環境污染很嚴重，而且那些鴿子看到她，可能就已經知道要來，就會在上空盤旋。尤其是在醫院附近做這種事情，我覺得是不太好的。」

餵食點對面有高醫急診室、健檢中心，旁邊兩條巷子一路延伸到熱河街，全都是賣吃的店家。而他撒的東西有碎豆芽、果皮果肉，甚至還有咖啡豆，這名婦人成了高雄版飼料姐。

高醫商圈商家：「（板子）防老鼠啊，為了要做善事，撒麵包撒米撒啥給牠吃，茁壯之後會擴散啊。」

對此，警方和環保局都沒接獲報案，後續將會依照廢清法，對婦人開罰1200元至最高6000元，自以為餵養是有愛心，卻是在醫院周邊製造環境髒亂衛生問題，開罰是應該。

